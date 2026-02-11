ピケカフェの“猫クレープ”がかわいすぎる！ 表情や色合いが異なる2種類を展開
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、2月13日（金）〜3月4日（水）の期間、新作クレープフェア「Creme Crepe Cats」を、全国の店舗で開催する。
【写真】“黒ごま×いちご”も魅力的！ 猫モチーフの新作クレープ2種詳細
■顔の中にはほんのり甘いたまごパンが
今回開催される「Creme Crepe Cats」は、2匹の猫をモチーフに、見た目の愛らしさと素材の組み合わせにこだわった2種メニューを提供する期間限定のクレープフェア。
「塩キャラメルとオレンジのクレープ」は、塩キャラメルチーズクリームと黒ごまクリームを使った左右で色の異なる耳がチャームポイント。クレープ生地の中には、バニラジェラートや塩キャラメルチーズクリーム、ふんわりとしたホイップクリーム、ジューシーなオレンジ果肉を重ね、軽やかな味わいに仕上げている。
一方、「黒ごまといちごフロマージュのクレープ」は、黒ごまクリームを使った立体的な猫の表情が印象的なクレープ。中にはバニラジェラートやクリームチーズ、いちごコンポートを合わせ、仕上げにアーモンドとチョコクッキーをプラスした、最後まで飽きのこない一品だ。
