¡¡Ê¿À®¤ò¤¤¤í¤É¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È²ÎÉ±¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Do As Infinity¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÈ¼ÅÔÈþ»Ò(47)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤(43)¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖChange my future¡×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶±ÑÍºº×¡×½Ð±é¸å¡¢Do As Infinity¤Î¥®¥¿¡¼ÂçÅÏÎ¼¤â²Ã¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£·§ËÜ¤Ë°Ü½»¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤òÊü¤ÄÈ¼¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¸öÅÄ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ê¿À®¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿2¥È¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈ¼¤Á¤ã¤ó¤È¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¤¤Ã¤È»÷¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤¬¡¢Ä°¤¯¤È»×¤Ã¤¿¤è¤ê»÷¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡ÖÈ¼¤Á¤ã¤ó¤È¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â»ä¤ÎÀÄ½Õ¤È¾ï¤Ë²ÎÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡Ö¤¯¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤±¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¢¤ÈÈ¼¤Á¤ã¤ó¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¡¼¡ª¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ¼¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¨¤¨¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£