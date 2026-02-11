¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬à¤â¤Õ¤â¤Õá»Ñ¤Ë¡¢¥È¥¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¨¡¢»°Ç·¾ç¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡Ä¡Ò12ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ó
¼ó¤¬à¤â¤Õ¤â¤Õá»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï12Æü¡¢Âè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤ÎÂè94²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¾¾¹¾¤Ë»Ä¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤ë¡£Â£¤êÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Çà¤â¤Õ¤â¤Õá»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¥¤Ï¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊì¤ÈÄï¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ë¡¢¥È¥¤Î¾¾¹¾¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤Ë¡¢¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£¡¡ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£