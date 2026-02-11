¡Ö²¿ºÐ¤Ê¤ó¤À?!¡×à¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼²Îá¤«¤é62Ç¯¡Ä¾®ÎÓ°°¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö²æ¤é¤Î¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¡×
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Ç¾®ÎÓ°°(87)¤¬ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢ÅÔÆâË¿¶É¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£ÊüÁ÷2½µ´ÖÁ°¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢X¤Ë¼ýÏ¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£°Ò¸·¤ÈÉÊ³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¡¦¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢87ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²æ¤é¤Î¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¡ª¡ª¡ªÀË¤·¤ß¤Ê¤¤±þ±ç¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ê¤ó¤À¡©¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®ÎÓ¤Ï1956Ç¯¤ËÆü³è±Ç²è¡Öµ²¤¨¤ëº²¡×¤Ç¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÇ¤¶¢±Ç²è¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·ÏÃÂê¤Ë¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼²Î¡×(64Ç¯)¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ë¤«¤¤¡×(70Ç¯)¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÌë¤Î³¹¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£