¡Ú¹â»ÔÀ¯¸¢¡Û¼«Ì±Âç¾¡¤ÇÆÀ¤¿"¿ô¤ÎÎÏ"¡¡À¯ºö¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¼Â¸½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡ÊË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ë¤¬²òÀâ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹Æü¸á¸å¡£²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¹â»ÔÁíÍý¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸Ç¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¸«¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡¡Áªµó¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¿ô¤ÎÎÏ¡×¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ºö¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯¼£³Ø¼Ô¤ÇË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÇòÄ»¹À¶µ¼ø¤Î²òÀâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Î°ÕÌ£¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¸«¤ÏÁíÍý¸Ä¿Í¤Ø¤Î¿®Ç¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÇòÄ»¶µ¼ø¤Î¥ß¥«¥¿
¡¡£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Î²ñ¸«¡£¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ºÀÇ¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¡×¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¡ÖÁªµó·ë²Ì¤òÀ¯ºö»Ù»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â»ÔÁíÍý¸Ä¿Í¤Ø¤Î¿®Ç¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£±£¹Æü¤ÎÁªµóÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£Áªµó¸å¡¢£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î±éÀâ¤ò£Á£É¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬Áªµó±éÀâ¤ÇÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅê»ñ¡×¡ÖÆüËÜ¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ê¤É¡£
¡¡£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ö¸ºÀÇ¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¡×¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AIÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ÐÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇòÄ»¶µ¼ø¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤òÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÊ¬¿åÎæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬£³£±£¶µÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¸Ä¿Í¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¿Ê¤àÀ¯ºö¤ò²òÀâ¡¡¡·ûË¡²þÀµ¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö²þÀµ°Æ¤òÈ¯µÄ¤··ûË¡²þÀµ¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¡Ö²þ·û¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¼é¤é¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§Åª¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢£¹¾ò¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÁíÍý¤Ï¡Ê·ûË¡²þÀµ¤Î¡ËÀÄ¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤è¤ê¡Ë
Âè¶å¾ò¡¡ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¡¢ÀµµÁ¤ÈÃá½ø¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¹ñºÝÊ¿ÏÂ¤òÀ¿¼Â¤Ë´õµá¤·¡¢¹ñ¸¢¤ÎÈ¯Æ°¤¿¤ëÀïÁè¤È¡¢ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë°Ò³ÅËô¤ÏÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Êµ×¤Ë¤³¤ì¤òÊü´þ¤¹¤ë¡£
¢¡¡Á°¹à¤ÎÌÜÅª¤òÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¦³¤¶õ·³¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀïÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¤¡£¹ñ¤Î¸òÀï¸¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡£
½°µÄ±¡¤Ç¡Ö¼«Ì±Ã±ÆÈ£³Ê¬¤Î£²¡×³ÎÊÝ¡¡²þ·ûÈ¯µÄ¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ï
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÖÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ï¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Ý¿·¤Î²ñ¤â¡Ö¥¢¥¯¥»¥ëÌò¡×¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç½°µÄ±¡¤Î£³Ê¬¤Î£²¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò³ÎÊÝ¡£»²µÄ±¡¤Ç¤âµÄÀÊ¿ô¤Î£³Ê¬¤Î£²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è²þ·ûÈ¯µÄ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌîÅÞ¤¬²þ·û¤Ë¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ï¡¢½°»²³ÆµÄ±¡¤Î£³Ê¬¤Î£²¤Î»¿À®¤ÇÈ¯µÄ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê·ûË¡Âè£¹£¶¾ò¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¿Ê¤àÀ¯ºö¤ò²òÀâ¡¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ö¹ñ²ÈÁü¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×
¡¡¤Þ¤¿·ûË¡²þÀµ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î´Î¤¤¤ê¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢È¿·âÇ½ÎÏ¤ÎÊÝÍ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ÂÊÝ£³Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÄû¤Ë¸þ¤±µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤Ç¸½ºßµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£µÎà·¿¡×¤ÎÅ±ÇÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¡Ö£µÎà·¿¡×¡Ë
¡¡µßÆñ¡¢Í¢Á÷¡¢·Ù²ü¡¢´Æ»ë¡¢ÁÝ³¤
¡¡ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡Ê¤ÎÎ©¾ì¡Ë¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡È¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡É¤Î¿·Àß¤Ê¤É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¤Ë¤«¤«¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÁü¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿µ½Å¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¿Ê¤àÀ¯ºö¤ò²òÀâ¡¡£¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡Ö»Ô¾ì¤Î·üÇ°¤òÃí»ë¡×
¡¡°ìÊý¤Î¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡Ê£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äºâ¸»¤Ê¤É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ô²ÝÂê¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²ÆÁ°¤Ë¤Ï¹ñÌ±²ñµÄ¤ÇÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÃæ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´¶¤ò¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ï
¡¡¢§Í¿ÌîÅÞ¡¦Í¼±¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢
¡¡¢§Í¿ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀ¯¼£ÀÕÇ¤¤òÊ¬»¶¡¦²óÈò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç·è¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÃæ¡ÊÍèÇ¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇòÄ»¶µ¼ø¡Ë
¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤äÍ¼±¼Ô¤ò½¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÂÎ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´ÖÊó¹ð¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë£±Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬£±Ç¯¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡á¶âÍ»»Ô¾ì¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤Ç¤¹¡£ºâ¸»¤ÎÅö¤Æ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ºÀÇ¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤äÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Î·üÇ°¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ£²£°£²£²Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¥È¥é¥¹¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂçµ¬ÌÏ¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÄÌ²ß°Â¡¦¶âÍø¾å¾º¡¦¹ñºÄ²Á³Ê¤Î²¼Íî¡¦³ô°Â¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤±¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ê¤é¡ØÌîÅÞ¤â»¿À®¤·¤¿¡Ù¤ÈÀÕÇ¤¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇòÄ»¶µ¼ø¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÇòÄ»¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¿Íµ¤¤ÇÁªµó¤ÇÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×