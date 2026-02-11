中日が１１日、今季初の対外試合となるＤｅＮＡとの練習試合（宜野湾）に臨み、２―１０と苦い黒星スタートとなった。

先発・仲地は、梶原に先制２ランを浴びるなど、３回６安打２失点。２番手・草加は２回７安打５失点と粘れなかった。福田、高橋幸も得点を許し、１９安打１０失点と、登板した投手全員が失点を喫した。井上監督は、「初めての実戦で打たれすぎ」と思わず本音をこぼした。それでも、キャンプはまだ中盤。「残りのキャンプをどう過ごすか。どういう風に課題をつぶしていくかを見ていく。ちょっと鼻をへし折れられた感覚でしょうから、そこに期待したい」と、責めなかった。

明るい材料もあった。２点を追う３回には、ドラフト６位の花田（東洋大）の中堅二塁打と、同５位・新保（東北福祉大）の中堅への適時三塁打で１点を返し、ルーキーコンビが躍動。なおも２死三塁では、鵜飼が左翼適時打で同点とした。敗戦したが、今はまだ結果にこだわる時期ではない。指揮官は「これからもアピール合戦は続けていく。今日の１試合では評価しない。結果が出なかった選手たちが、どう取り組んでいくかに注目したい」と奮起を期待した。

１２日のヤクルトとの練習試合（北谷）には、６年目・松木平が先発予定。現段階で、開幕投手や開幕ローテは白紙であることを明言している井上監督は「期待してる連中が投げて、こんだけ点数（１０失点）をとられたなかで、松木平がどう見せるか。そこでまた、競争意識が生まれる」と若手の台頭を促した。