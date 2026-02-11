元巨人で、ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡の笠島尚樹投手（２３）が、今季初の練習試合となる１４日のオイシックス戦（１３時開始・ちゅ〜るスタジアム）で先発することが１１日、決まった。この日、有銘兼久投手コーチ（４７）から通達された。入団２年目の最速１５１キロ右腕が“開幕投手”に抜てきされ、「まだ結果にこだわる時期ではないけど、試合の空気感を味わいたい。実戦で自分をどれだけ、コントロール出来るか試したい」と、抱負を語った。

２０２０年に敦賀気比（福井）から巨人育成ドラフト３位指名された。一昨年に戦力外通告を受け、昨季はハヤテで２０試合に登板。１０３イニングを投げて３勝６敗だったが、防御率は２・７１とまずまずの成績を残した。それでも、「（ＮＰＢに）戻れなかったのは、突出したものがなかったから。もっと、爆発的な活躍をしないといけない」と、２年目の今季にかける思いが強い。

１日から始まったキャンプでは、直球の精度を高めることを一番のテーマにしている。「昨季は変化球待ちしていても、まっすぐに対応されていた。もっと、スピードも質も上げないといけない」。まずは、２年前に出した最速１５１キロ超えを目標に、筋肉量アップにも励んだ。

オフは恒例となっている巨人・戸郷らとの自主トレに参加。２つ年上で「お兄ちゃんのような存在」という古巣のエースからは「どういう意図で、その練習をやっているか考えるように」と口酸っぱく言われている。「昨年も言ったけど、今年が本当に勝負。１軍で戸郷さんと投げることが、恩返しになるので、ＮＰＢに戻りたい」。笠島の勝負の２０２６年が始まる。