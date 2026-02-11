通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．９％付近に上昇
通貨オプション ボラティリティー
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.91 7.16 8.47 7.64
1MO 9.87 6.84 8.25 7.43
3MO 9.66 6.91 8.46 7.65
6MO 9.54 7.02 8.59 7.84
9MO 9.54 7.18 8.72 7.99
1YR 9.43 7.24 8.77 8.05
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.71 11.00 9.33
1MO 8.67 9.99 8.81
3MO 9.05 9.68 8.68
6MO 9.27 9.75 8.63
9MO 9.43 9.89 8.67
1YR 9.45 9.89 8.64
東京時間17:15現在 参考値
