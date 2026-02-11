通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１０．９％付近に上昇

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.91　7.16　8.47　7.64
1MO　9.87　6.84　8.25　7.43
3MO　9.66　6.91　8.46　7.65
6MO　9.54　7.02　8.59　7.84
9MO　9.54　7.18　8.72　7.99
1YR　9.43　7.24　8.77　8.05

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.71　11.00　9.33
1MO　8.67　9.99　8.81
3MO　9.05　9.68　8.68
6MO　9.27　9.75　8.63
9MO　9.43　9.89　8.67
1YR　9.45　9.89　8.64
東京時間17:15現在　参考値