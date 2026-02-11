ぼる塾・酒寄希望、第2子妊娠を発表 あんり呼びかけ「無理せず、みなさん見守っていただけたら」
お笑いカルテット・ぼる塾が11日、YouTube「ぼる塾チャンネル」にて、メンバーの酒寄希望（37）が第2子を妊娠したと発表した。
【写真】酒寄さんの息子を膝に乗せる田辺さん「2人に癒される」「座り心地良さそう」
「ぼる塾から皆様へ大切なご報告」と題した動画で、きりやはるか、あんり、田辺智加、酒寄希望の4人が登場。「わたくし酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告すると、3人が「おめでとー」「すごいねー」と祝福した。
3人は酒寄の長男の愛称「みたらし」くんについて「みたらしがお兄ちゃん…」「感慨深いね」と喜び。メンバーへの妊娠報告は「田辺さんだけ『予感してたよ』って」と冷静だったと説明。あんりから「何ミリのときからわかったんだっけ？」と振られた田辺は「4ミリ」とぽつり。「酒寄さんより先に気づいてた」「私より堂々としてた」などといじられていた。
酒寄は、コンテンツの更新が遅れていたことについて、妊娠が理由で休止していたことを説明。それでも「これからは不定期でも再開できたらなと思っているのと、出産前に和室イベントをやろうかなと」と、イベント開催も予定したいと明かした。
今後の4人が出演するライブなどは、体調をみつつ検討していくと説明。あんりが「体調と相談して、出られるものには出ていきますという。無理せず、みなさん見守っていただけたら」と呼びかけた。
長男が「みたらし」という愛称。弟か妹の愛称について、あんりが「ようかんだ」と紹介すると、田辺が「生まれた時のインスピレーションで変えるかもしれない」と補足し、その後もなごやかなトークを展開した。
【写真】酒寄さんの息子を膝に乗せる田辺さん「2人に癒される」「座り心地良さそう」
「ぼる塾から皆様へ大切なご報告」と題した動画で、きりやはるか、あんり、田辺智加、酒寄希望の4人が登場。「わたくし酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告すると、3人が「おめでとー」「すごいねー」と祝福した。
3人は酒寄の長男の愛称「みたらし」くんについて「みたらしがお兄ちゃん…」「感慨深いね」と喜び。メンバーへの妊娠報告は「田辺さんだけ『予感してたよ』って」と冷静だったと説明。あんりから「何ミリのときからわかったんだっけ？」と振られた田辺は「4ミリ」とぽつり。「酒寄さんより先に気づいてた」「私より堂々としてた」などといじられていた。
今後の4人が出演するライブなどは、体調をみつつ検討していくと説明。あんりが「体調と相談して、出られるものには出ていきますという。無理せず、みなさん見守っていただけたら」と呼びかけた。
長男が「みたらし」という愛称。弟か妹の愛称について、あんりが「ようかんだ」と紹介すると、田辺が「生まれた時のインスピレーションで変えるかもしれない」と補足し、その後もなごやかなトークを展開した。