厳しい冷え込みによる水道管の凍結などの影響で大規模な断水に見舞われた神奈川県箱根町。現在は給水されていますが、今夜から再び、断水の措置がとられるということです。

記者

「断水から一夜あけた神奈川県箱根町です。駅前の商店街には多くの観光客の姿があります」

朝から多くの人たちで賑わう祝日の箱根町。日本有数の温泉地できのう、大規模な断水が発生しました。

パラグアイからの観光客

「ハネムーンで来ました。公共のトイレが使えなくなっていて、レストランも早めに閉めているところがありました」

きのうの朝からけさにかけて断続的に発生した断水。原因となったのは、今シーズン“最強”と呼ばれる寒波による冷え込みです。

隣接する小田原市ではおととい、観測史上2番目に低い、最低気温マイナス7.9℃を観測。箱根町でも各地で雪が降り積もり、水道管の凍結や漏水が相次ぎました。

さらに、去年秋から続く深刻な雨不足の影響で水を供給する配水池の水位が低下し、断水せざるを得ない状況に陥ったといいます。

箱根町の住民

「出ない、一切出ない。コンビニも水がほとんど無くなっていた」

影響を受けたのは、温泉宿が集まる湯本地区や塔ノ沢地区などおよそ1300世帯。

昨夜、一時的に給水が再開されましたが、配水池の水位を確保するために、きょう午前0時から午前5時まで再び断水となりました。

湯本地区で先代から70年にわたり飲食店を営む伊藤さん夫婦。ここまで規模が大きい断水は初めてだといいます。

日の丸亭スコット 伊藤朱実さん

「これだけの断水は嫁に来て50何年だけど、初めて。（きのうは）臨時休業、丸一日。しょうがない。〔Q.お店的には〕響きますよね」

現在は給水されていますが、箱根町によりますと、午後9時からあす午前5時にかけて湯本地区で再び、断水の措置をとる予定だといいます。

同じような状況は他の地域でも…。相模原市の一部地域や静岡県伊東市でも水道管の凍結などによる断水が発生していて、最大でおよそ2000世帯に影響が及ぶとみられています。

各自治体は水道の完全復旧に向けて対応を急いでいます。