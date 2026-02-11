鈴木亜美が2月9日、自身のInstagramを更新。貴重な女子高生時代のプリクラショットを解禁し、話題を集めている。

「この日鈴木さんは《44になりました》と、44歳の誕生日を迎えたことを報告しながら、《15の時のプリクラ、今も変わらず仲良い友達》と投稿したのです。

添えられていた写真には、友達と3人で撮ったプリクラがありました。さらに鈴木さんの1ショットの写真も掲載。両手ピースの王道ポーズをしている1枚や、バーバリーのマフラーを巻いて笑顔で写るプリクラもありました」（芸能記者）

コメント欄には誕生日を祝う声とともに、鈴木のビジュアルの完成度に

《可愛すぎる》

《めちゃめちゃ可愛い》

と絶賛する意見が続出した。芸能プロ関係者はこう語る。

「鈴木さんはまさに15歳で、芸能界の扉を開きました。2月7日放送の『タカトシ温水の路線バスで！』（フジテレビ系）に出演した際、人気番組『ASAYAN』（テレビ東京系）のボーカルオーディションに、15歳、高校1年生のときに友達と受けに行ったと話していました。ただ、受かった後でプロデューサーが小室哲哉さんであることを知り、『それ絶対ちょっと無理だ……。あまりにも世界が違いすぎて』とプレッシャーだったと話していました」

しかしその後、見事デビュー。『BE TOGETHER』などのヒット曲で「アミーゴ旋風」を巻き起こした。

「今回インスタに投稿したのは、そんな世間に見つかる前夜のプリクラ写真ですが、鈴木さんは《プリクラ出た時期はどこも行列だった！プリクラ帳はパンパンだった！今は娘がシール帳にハマってる》と昔を懐かしがりながら、娘のことにも触れていました」

2016年7月、7歳年下の一般男性と結婚し、同時に妊娠3か月であることを発表した鈴木。現在は9歳の長男、5歳の次男、3歳の長女というの3人の子供を育てるママタレントでもある。

「結婚・出産を経て当時と変わらないキュートさを保ちながら、激辛好きとして激辛料理にチャレンジしたり、YouTubeチャンネルで子育て動画などを頻繁に公開したりしています。

今回の投稿に対するコメント欄にも、当時、同世代だった女性ファンからの声も多く、《青春時代を思い出します》《学年は違うけどもうすぐ私も44歳》と、自身と重ね合わせているようです」（芸能プロ関係者）

ヒット曲のタイトル通り、鈴木はファンとまさに“BE TOGETHER”。これからもともに歩んでいく。