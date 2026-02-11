ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート男子の韓国代表選手が、SNSで注目を集めている。整った顔立ちの“ビジュ”に、ファンからは「違和感もなくアイドル」「耽美すぎる」などの声が上がっている。

その選手は24歳のチャ・ジュンファン。10日（日本時間11日）の男子ショートプログラム（SP）では、今季自己最高となる92.72点で6位につけた。幼少期は子役としても活躍し、ドラマやCMなどに出演していたという。海外メディアのイケメンアスリートランキングでも上位に入る。実力も韓国フィギュア界のエースで、4年前の北京五輪では5位となっている。

SNSでは魅了された日本ファンのコメントが相次いだ。

「ジュンファン美形すぎてなんの違和感もなくアイドル」

「ジュンファンってあの少年だった子か…！」

「ジュンファン、フィギュアスケーターなのになんだけど、やっぱり、アップになった時の可愛さ、端正な顔立ちは、正直彼を好きな理由の一つかも。ああ、素敵って思わず声が出ちゃう」

「このジュンファン君、さすがに耽美すぎる」

「色気すご過ぎんの、ジュンファン様」

フィギュアスケートファンにはお馴染みの存在だが、五輪での地上波生放送とあって、改めて注目を集めていた。フリーは13日（日本時間14日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）