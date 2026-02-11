大地真央が古希に「誕生日当日は夫が」12歳年下イケメン夫も顔出しでお祝い
女優の大地真央が10日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、夫との2ショットも披露した。
【写真】古希・大地真央、12歳年下イケメン夫と笑顔
5日に70歳の誕生日を迎えた大地が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、紫色のニットを着て微笑むソロショットやインテリアデザイナーで夫の森田恭通との、バースデーケーキを前にした2ショットも収められている。投稿の中で大地は「誕生日当日は夫が「強羅花壇富士」でお祝いをしてくれました」と明かし「お天気も良く、あたたかい誕生日でした」とつづっている。
彼女の投稿に多数の祝福が集まり、夫との2ショットにも「ステキーーー!!」「いつまでも旦那様とお元気でお幸せにぃ！」「素敵なお二人」などの声が集まっている。
■大地真央（だいち まお）
1956年2月5日生まれ。兵庫県出身。宝塚歌劇の看板スターとして活躍。退団後は、舞台を中心にコマーシャル、TV、映画、また、リサイタルやディナーショウと幅広く活躍。2026年1月スタートのドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）に出演中。また『映画 正直不動産』の公開も控えている。プライベートでは2007年に12歳下のインテリアデザイナー・森田恭通と再婚した。
引用：「大地真央」インスタグラム（@daichimao_official）
