日本でもおなじみの人気女性騎手が盗難被害にあったことに、ＳＮＳ上では怒りの声が続出している。

ＪＲＡでの騎乗経験もあるフランス出身のミカエル・ミシェル騎手は１１日、自身のＸ（旧ツイッター）で「南アフリカの皆さんに助けを求めています。昨日の夜、車から２人に盗まれました」と投稿。続けて「騎手用の装備を全部盗まれました。鞍、ヘルメット…Ｆａｃｅｂｏｏｋマーケットのような販売サイトで何か見かけたら、教えてください」と訴えた。現在、拠点としている南アフリカで、盗難被害にあったことを報告し、現地の人に助けを求めた。

同騎手は、４年連続４回目の挑戦となった昨年１０月２日に発表の「２６年度のＪＲＡ騎手免許試験（新規）」で不合格。同１１月２１日には、ＮＡＲの短期免許（南関東限定）を取得していた川崎競馬などでの騎乗を終え、南アフリカへ。「１月半ばまで騎乗して、オファー次第では、もう少し滞在するかもしれません。経験を重ねて、また南関東に戻ってこれたら。ＪＲＡの受験も受ける予定です」と意欲を見せていた。

日本でもすっかりおなじみとなったミシェル騎手の被害には、ネット上で「ミシェルさんじしんがとりあえずぶじでよかったです‥」「盗られたものが戻ってくる事をお祈りします」「ミシェルさんの騎手装備、無事に戻ってきて欲しい。遠い日本から祈ってます」「ミシェルたん無事に戻ってきますように」「盗難というか、２人組の強盗だったのかしら…ミシェル騎手が無事だったからよかったけど、一歩間違えたらもっと恐ろしい事が起きてたと思う」「ふざけんじゃねーーーーー！！！返せーーーーー！！！」「南アフリカは危険 治安悪い」などのコメントが寄せられている。