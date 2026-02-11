◆練習試合 ＤｅＮＡ１０―２中日（１１日・宜野湾）

ＤｅＮＡが今季初の対外試合に臨み、１９安打１０得点で大勝した。相川亮二監督（４９）は「いいプレーを選手たちがしてくれたので。それに尽きます」と“初勝利”に笑顔を見せた。

この日は指名打者で出場した山本祐大捕手（２７）が４回に左翼フェンス直撃の決勝２点二塁打を放つなど３安打３打点。松尾汐恩捕手（２１）は１安打１打点、守っては２度盗塁を刺して９日の青白戦から５連続阻止と強肩ぶりを見せつけた。指揮官は「入りからどうなるかというのはあまり考えてないですけど、競争していくことは非常に大事なこと。２人ともいいプレーを出していますよね、現状は」とうれしい悲鳴をあげた。

外野手争いでは梶原昂希外野手（２６）が２回に今季“チーム１号”となる先制２ランを放つなど３安打２打点。西武にＦＡ移籍した桑原の穴を埋める外野手争いが激化する中、相川監督は「開幕に向けてというところで、まずはいいスタートをみんなに切ってほしいし、競争という部分でみんなが結果を出せば、みんなのエネルギーになると思うんで。（結果が）出ないよりは出た方がいいし、とはいえどこかで僕が決断をしないといけない。できるのであれば結果を残し続けてほしいですね」と話した。