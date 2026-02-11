メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋城天守の木造復元計画はどうなるのでしょうか。差別発言の問題が起きて以降、実施されてこなかった市民向け説明会が11日、厳戒態勢の下、開かれました。

「3年ぶりに名古屋城についての市民向け説明会が行われています。参加者による”差別発言”問題が発生して以降、市による説明会は初めてです」（記者）

名古屋のシンボル名古屋城。戦後、鉄筋コンクリートで再建された天守を木造復元するという河村たかし前市長「肝いり」の計画を巡り、3年前、ある問題が起きました。

「平等とわがままを一緒にするな。どこまでずうずうしいのという話で、がまんせいよという話なんですよ」（説明会の参加者）

“差別発言”問題です。

名古屋城天守の木造復元計画に対して、エレベーターなどなかった時代の史実に忠実な復元と現代のバリアフリーの考え方をどう両立させるのか。

名古屋市が市民の意見を集めようと開いた3年前の「市民討論会」は、忠実な復元を優先させたい市民とバリアフリー化を求める市民が意見を主張する場になりました。

その結果、エレベーターの設置を求めた車いすの男性に対し“差別発言”があり、市は発言を止められませんでした。この問題を受けて事業は停止。

市は差別発言を受けた男性に謝罪し、再発防止策などをまとめ「総括」しました。

史実性とバリアフリー化との両立へ 小型昇降機を設置する方針

その木造復元計画に再始動の動きが―。

「我々としてはこうした指摘をすべて真摯に受け止め深く反省し、再発防止策を講じながら今後の事業を進めなければならないと考えている」（名古屋市の担当者)

11日、市は同じ問題を起こすことがないよう、説明会の進め方を変更。事前に質問を受け付け、説明会の場で回答する形式にしました。

「耐震改修などにより現天守を延命させる方法もあるが、特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上と理解促進にとって、大きな効果が得られることから天守を木造復元する方針にしている」（名古屋市の担当者)

市民からは、市の財政状況を懸念する声や戦後市民の要望で再建した現在の天守を”戦争の無益さの象徴”として残すべきなどあわせて59件の質問や意見が事前に届きました。

また史実を重視することとバリアフリー化を両立する現実的な案として、名古屋市は小型昇降機を設置する方針を掲げています。

小型昇降機は、いわゆる6人乗り相当のエレベーターで、車いす利用者と介助者がそれぞれ1人ずつ乗ることができます。

史実に忠実な復元を維持するため、梁や柱を傷つけないような仕組みです。

今年度中に試作機を完成させ第三者機関の安全性検査を受ける予定で、検査結果次第では、小型昇降機を使って、最上階の5階まで移動できるような設計も視野に入れています。

説明会の参加者「こういう形は説明会じゃない」「すこしでも前進すればいい」

説明会に参加した人は―。

「満足感があるかというとちょっとずつ言いたいところがあったが、きょうは言えないとうことだし、なかなかアンケートにも書けないし。こういう形は説明会じゃないと思った」（説明会の参加者）

「（木造復元に向けて）すこしでも前進すればいいかなと。バリアフリー化はこれだけ需要が高まっているので、あとは物理的にどこまでできるかという次元だと思う。そこをしっかり詰めてほしい」（説明会の参加者）

名古屋市の広沢市長は、説明会終了後、取材に応じました。

「これを皮切りにこういう機会を度々開催し、進捗を適宜伝えてご意見を伺いたい」(名古屋市 広沢一郎 市長)