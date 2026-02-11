女性向け風俗「女風」は江戸時代の陰間がルーツ。出張ホストや逆ソープも登場したが、店舗型のハードルや男性セラピスト不足で流行せず短命に終わった。なぜ令和とは違い、平成の時代に女性用風俗は広まらなかったのか。

その歴史を、ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

女風――いわずと知れた女性用風俗の略称である。男性セラピストが写真とメッセージを女風店のホームページに掲載してリラクゼーションや性的な満足を求める女性を募り、女性は好みのセラピストを選んで利用するのが一般的なシステムだ。

コミックエッセイ『真・女性に風俗って必要ですか？ 〜女性用風俗店の裏方やったら人生いろいろ変わった件〜』（ヤチナツ著／新潮社）が話題になり、のちにドラマ化されるなど、いま、女風が注目されている。その成り立ちを探った。

女風の先駆けは江戸時代に

女風のはじまりは「陰間（かげま）」だといわれている。陰間は江戸時代、「陰間茶屋」と呼ばれる茶屋が斡旋する男娼であり、10〜20歳前後の男性が男性を相手に売春をしていた。だがときを経て、次第に女性も相手にするようになった。

ちなみに陰間は「表舞台に出ない役者」という意味を持つ「陰の間」が語源だ。江戸時代初期に盛んだった前髪をつけた少年が演じた歌舞伎「若衆歌舞伎」が禁止されたあと、舞台に立てない若衆歌舞伎の若手役者が売春をはじめたことからきている。

女風のはしりである陰間は、現代になり派遣型の「出張ホスト」へと転じる。

出張ホストは、ホストのアフターを商業化したもので、東京・渋谷にその1号店「ロッキー」は誕生する。

ホテルニュージャパン火災が発生した、1982年のことだ。ホストは女性客が待つ自宅やホテルへ赴き、要望に応じてさまざまなサービスをする。

当時の相場は120分2万円。このころ出張ホストは都内に約40軒あったという。

ちなみにホストクラブは1965年、東京駅八重洲口前にオープンした「ナイト東京」がはじまりだ。前身は1964年に生まれた女性専用クラブで、社交ダンスが楽しめるキャバレーで働いていた男性ダンサーが、より収入を増やすため女性客を集めたのがきっかけではじまった業態だったという。

ホストのアフターにしばしセックスが含まれるように、店外で女性とホストがふたりきりになれることを売りにした出張ホストは自然、性行為が主なサービスとなったのだ。2012年ごろには、出張ホストから派生して、「レンタル彼氏」なる恋人代行サービスも生まれた。だが、ここでは、明確に「女性用風俗」と掲げた店だけを対象にしたい。

1994年に“逆ソープ”が誕生

細川護煕・羽田孜内閣が崩壊し、村山富市内閣が発足した1994年、東京・吉原に日本最古の女風「クイーン」が産声を上げた。ソープランド専門誌「ナンバーワンギャル情報誌」元発行人で写真家の樹水駿さんはこう話す。

「ソープランド『クイーンアリス』と併営していた店で、なんと経営者は女性。『クイーン』は“逆ソープ”を謳っていました」

1994年12月30日号の写真週刊誌「FRIDAY」に、その内情が記されていた。女性経営者は語る。

〈現在、在籍者は15名。大学生、サラリーマン、自営業とさまざまで、年は20歳から33歳まで。女性経験一人というウブなコからプロっぽいのまでいろいろです。お客さんにアルバムを見せて、好みのタイプを選んでいただきます〉

〈泡風呂に入ってシャワーを浴びて、飲み物を飲んで、あとは女性のお客さんがどういう風にしてほしいか次第ですね。ベッドではお客さんにおまかせです。ずっとお話していてもいいですし〉

「吉原のソープは当時、いまの朝キャバ・昼キャバのように、既存の店舗を間借りして営業する店も少なくなかったんですよ」と樹水さん。

流行っていたんですか。そう聞くと、樹水さんが「1年も経たずに閉店しました。一般女性はもちろん、ソープ嬢でも吉原を歩くのは憚られました。時代が早すぎたんだと思います」と言う。

昔の地図を手にして現地に向かった。地図は「クイーン」の場所を仲之町通りから左右に延びる脇道・角町通りの一角に記していた。だが、現在は駐車場だ。

女風の開業は、その後10年以上も記録がない。そして、安倍晋三首相が突如退陣を表明し、福田康夫内閣が発足した2007年10月、福岡・中洲に女性向けソープランド「CC.Club」が誕生する。

中洲に向かい、事情に詳しい風俗関係者に話を聞いた。店は中央に待合室があるつくりで、その周囲に客室が10ほどあったという。

待合室では、簡易的なホストクラブのようにしてアルコールが振る舞われ、出勤する男性セラピスト数人が顔見せのようにして輪番で接客し、女性は気に入った男性セラピストを選び客室に移動して行為に及ぶ。経営者は中洲の風俗業者で、グループ店のひとつとして立ち上げられたという。場所は中洲の風俗街の一角、風俗店だらけのテナントビル最上階（6階）だった。

女性用風俗が「すぐに廃れた」理由は…

シーシークラブはマスコミがこぞって取り上げるなど華々しく開店した一方、クイーン同様、営業期間はわずか9か月だ。女性客はもちろん、思うように男性セラピストも集まらず、ずっと開店休業状態だったようだ。

理由は、シーシークラブ以外の同ビルのテナントはすべて男性向け風俗店で、デリヘルのようにプライベートが確保されていないため「女性が遊びにくい状況にあったからでしょう」と中洲の風俗関係者は振り返る。

ちなみに、同所では現在、人気痴女系風俗店「チャペルココ」が営業している。

こうして平成初期から中期にかけて誕生した女風は、いずれも短命に終わるのだった。店舗型で女性利用のハードルが高かった女風は、新規開業者が現れないまま時間だけが過ぎていった。

だがシーシークラブ誕生からさらに10年後、新たな局面を迎える。

〈50万円で開業できるけど…『女性用風俗』が儲かりづらい“ビジネスの裏事情”〉へ続く

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））