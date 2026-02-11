女子プロレスラーSareeeは都内でデビュー15周年興行「Sareee−ISM ChapterX 太陽神Chronicle−15th ANNIVERSARY−」（3月22日、神奈川・横浜武道館）の対戦カードを発表した。

同大会ではスターダムのフワちゃんが6人タッグで参戦。マーベラスの暁千華らと戦うことも決まった。各パートナーはともにX＆Xとなっている。

フワちゃんは会見を欠席したがメッセージを寄せた。「プロレスラーになったフワちゃんです。年末からスターダムに所属し、日々精進しながら頑張っているのですが、こうしてようやく皆さまにSareeeさんとの関係をお話することができる心よりうれしく思います。遡ること1年前、プロレスに挑戦したいとぼんやり考え始めていた頃、いろいろあったもんで、情報の漏洩にビビりまくっていた私はプロレスの練習を始めたいけど、言ったらみんなにばれるかもという状況にがんじがらめになり、海外の誰も私の知らない道場に乗り込んで練習をするという極論にでます。そんな状況の中で、唯一、日本で誰にも言わず、こっそり練習を見ていただいていたのがSareeeさんと伊藤（薫）さんでした。当時は誰にもばれないように、私のLINE（ライン）をFに変えてくれたり、中国の試合にマスクを被って出そうとしてくれたり、なつぽいさんとバッタリ会った時もこれには触れないよと乗り切ってくれたり、毎日いろいろ工夫をしながら内緒で練習を見ていただいたSareeeさんには感謝しかありません。そんな恩人のSareeeさんが15周年を迎えて、横浜武道館という素晴らしい会場で自主興行をするとのこと。ここに乗り込まないバカがいるかよ。プロレスのご恩はプロレスで返させていただきます。3月22日待っとけよ」とコメント。

初対戦する暁はフワちゃんについて「私はマーベラス長与（千種）さんのもとで叩き上げられてきました。今も叩き上げられています。試合のない日は毎日練習します。プロレスラーは練習して練習して、やっと試合ができるものだと私は思っています。フワちゃん、さん？どこの新人かよく分かりませんが、派手なコスチュームを着て、いろんな技を練習してやっているのではないでしょうか。私の最大の武器は全女式押さえ込みです。私の技です。私のところでは1、2年目までは、いろんな技を使わせてもらえるわけではなくて、基礎をしっかりした上で試合をすること、それが大切だと教えていただいています。なので、この試合では私は真の強さを見せつけたいと思います」と言い切っていた。

暁はその後、「この試合決まってどれくらい気合が入ってますか？」と尋ねられると「このくらい入ってます」とジャージーを脱ぎ、コスチューム一枚に。さらにフワちゃんの印象にはに「嫌いとかではなくて、自分とは全然タイプが別で、多分考え方も違うんだろうなっていう感じです」と全く意に介さなかった。