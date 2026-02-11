¡Ú ¥¸¥§¥¸¥å¥ó ¡Û¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤ËÆ¨¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¶¦±é¤ÎÌÚÌî²Ö¤â¥á¥í¥á¥í¡¡¡ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ²¿ÏÃ¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎJAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢ÌÚÌî²Ö¤µ¤ó¡¢·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¤¬11Æü¡¢±Ç²è¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥¸¥§¥¸¥å¥ó ¡Û¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤ËÆ¨¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¶¦±é¤ÎÌÚÌî²Ö¤â¥á¥í¥á¥í¡¡¡ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ²¿ÏÃ¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
º£·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤ÎÇÑ¿À¼Ò¤ÇÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Èà¿À±£¤·á¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºí©¤¹¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ§Åø»Õ¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó(¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó)¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢à°¤·¤Â¸ºßá¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¾å±Ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¼Â¤Ï¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤âÆ±¤¸»þ´Ö¡¢Ã¼¤ÎÊý¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤³¤Ã¤½¤êºÂ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è´Õ¾Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈáÌÄ¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÏÆÀ°Õ¤²¤Ê´é¡£
ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢à»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¢¤È·ë¹½»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦£±²ó¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³§¤µ¤ó¤È´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÌÌÇò¤¤¤Í¤¨¡ª¡Ê¾Ð¡Ëá¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
º£²ó¡¢¡Öµ§Åø»Õ¡×Ìò¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡£
»£±Æ»þ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·ë¹½Ä¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤È»£±ÆÅö»þ¤Ï±éµ»¥×¥é¥ó¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢à¡Ê¤¤¤Þ¡Ë±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤¹¤®¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©á¤È¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë´ÆÆÄ¤ËÌä¤¤¤«¤±¡£
´ÆÆÄ¤«¤éàËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È°Â¿´¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤·¤¿ÌÚÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡£¤¢¤ë°ÕÌ£Æ´¤ì¤ÎÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«ÉáÃÊ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¡£¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤Ë¡Ê²¼³¦¤Ë¡Ë²¼¤ê¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡ªá¤È¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£
¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¤Î»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à¤¹¤´¤¯¤ªÃý¤ê¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¡£¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤óÆüËÜ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤ªÏÃ½ÐÍè¤¿¤·¡Äá¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤â¡¢à¡ÊÏÃ¤»¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÆâÍÆ¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤âàÀµÄ¾ËÍ¤â¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¼ö½Ñ¤òÁà¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤â¤·³ð¤¦¤Ê¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ø½Ö´Ö°ÜÆ°¤·¤¿¡Á¤¤¡Ù¤È¼ê½ñ¤¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥×²óÅú¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤¤ç¤¦¡¢Ä«¥¤¥Á¤ÎÊØ¤ÇÅìµþ¤ËÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡£
à¡ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÂÔ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤¹¤Ã¤´¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤«¤ËÆ¨¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¿¿´é¤Ç²óÅú¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î°Õ³°¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
