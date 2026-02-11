犬がサイレンの音を聞いて遠吠えする理由

1.祖先であるオオカミの本能の名残

犬がサイレンの音を聞いて遠吠えするのは、祖先であるオオカミの本能の名残なのではないかとされています。

オオカミは群れで生活していますが、遠吠えをすることによって、仲間同士の位置を確認し合ったり、縄張りを主張したり、集合しなければならないときの合図としています。

サイレンの音はオオカミの遠吠えに近いとされ、犬はサイレンの音を「仲間からの呼びかけなのではないか」と感じ、共鳴しているのではないかと考えられています。

2.仲間の声に返事をしている

犬がサイレンの音を聞いて遠吠えするのは、サイレンの音を仲間の声と勘違いし、返事をしているのではないかとされています。

救急車やパトカーのサイレンの音は、犬にとって人工的であり機械的な音なのですが、周波数が犬の鳴き声と似ているのでは…とも言われています。

そのため、仲間の声と勘違いし、「私はここにいるよ～」と返事をしているのでしょう。

3.甲高い音に反射的に反応してしまう

犬がサイレンの音を聞いて遠吠えするのは、甲高い音に反射的に反応してしまうからなのではないかとされています。

犬の優れた聴覚はとくに高音域に対して敏感であり、サイレンのような甲高い音は、犬に強い刺激を与えることがあります。

あまりにも強い刺激が加わったことにより、反射的に反応して遠吠えをしてしまうのは、音に対する生理的な反応とも言えるのではないでしょうか。

4.何か起こるかもしれないという不安や警戒心

犬がサイレンの音を聞いて遠吠えするのは、何か起こるかもしれないという不安や警戒心によるものなのではないかとされています。

おそらく危険を知らせる音として捉えているのでしょう。「これから何か起こるかもしれない危険なことへの合図」として捉え、不安や警戒心から遠吠えをしてしまうのです。

「周囲にも知らせなければならない」という使命感を持って遠吠えをする犬もいるかもしれません。

5.学習によって習慣化している

犬がサイレンの音を聞いて遠吠えするのは、学習によって習慣化しているからなのではないかと考えることができます。

以前に遠吠えをしたとき、飼い主や家族が大きく反応したのでしょう。愛犬の遠吠えをする姿を動画に撮ったことがあるのではないでしょうか。

「飼い主が楽しそうに笑ってくれた」などと学習し、また同じ行動を繰り返しているのです。遠吠えを「上手、上手♡」と褒められたことが嬉しかったのでしょう。

普段からできる愛犬の遠吠えへの対策

サイレンに遠吠えをするだけでなく、インターホンのチャイムの音に吠えるなど、愛犬の鳴き声に対するお悩みがあるのであれば、音への慣らしトレーニングをするのがおすすめです。

遠吠えのきっかけになるサイレンの音は、暮らす環境によっては、毎日耳にする犬もいれば、たまに耳にする程度である犬もいるでしょう。

「うるさい」「静かに」と叱るのではなく、「おすわり」や「待て」をさせ、犬を落ち着かせる対応をしましょう。

おすわりや待てをし、遠吠えをすることなく過ごすことができれば、ご褒美のおやつを与える、ということを繰り返し行ってみてください。

まとめ

犬がサイレンの音を聞いて遠吠えする理由を5つ解説しました。

祖先であるオオカミの本能の名残 仲間の声に返事をしている 甲高い音に反射的に反応してしまう 何か起こるかもしれないという不安や警戒心 学習によって習慣化している

遠吠えは犬の本能による自然な行動であると言えます。しつけやトレーニングによって、完全に遠吠えをしなくなる、ということは難しいかもしれません。

愛犬の遠吠えによる近隣トラブル等でお困りのときは、ドッグトレーナーや訓練士などのプロに相談しましょう。