めくるめく「きのこ×フレンチ」の世界、その道30余年の名人が作る看板料理は極上のソテー

きのこの名店で極上・天然きのこ料理をオーダー！

名人・山岡昌治シェフが腕を振るう、きのこ料理の名店で、“きのこが主役を張る”口福な料理の数々をご紹介します。

この店のコースは、2種のマッシュルームから始まる。千葉県産の瑞々しいジャンボマッシュルームは生で、濃厚なフランス産はムースに。その対照的な味わいのアミューズで、きのこの世界にグッと引き込まれるのだ。

「きのこは油と相性がいい」と語る山岡シェフ。

その看板料理は『季節の天然きのこのソテー』。最小限の油で水分を飛ばすように火を入れ、香りと旨みを凝縮する。

季節の天然キノコのソテー3520円（2名分）

『フレンチ＆シャンピニオンMUSHROOM』季節の天然キノコのソテー 3520円（2名分） 香りが鮮烈なソテーは、タマゴダケ、アカハツ、セップ茸、ササクレヒトヨタケ、ピエブルーなど、ずらりと並ぶきのこが壮観

これがもう、きのこを直球で味わう最高のひと皿だ。

ソテーが花形なら隠れた名作はスープ。複雑で繊細な出汁がきのこを包み込み、ひと口ごとに体の芯まで優しさが浸み渡る。フレンチの技法ときのこを熟知する山岡シェフの手によって、ここではきのこが主役を張るのだ。

『フレンチ＆シャンピニオンMUSHROOM』名人 山岡昌治さん

名人：山岡昌治さん

フランス修業時代に出会った多彩なきのこに魅せられて、東京できのこをおいしく食べさせる店を開いて30余年。休日は野山を歩くことも多い。

『フレンチ＆シャンピニオンMUSHROOM』

恵比寿『フレンチ＆シャンピニオンMUSHROOM』

［店名］『フレンチ＆シャンピニオンMUSHROOM』

［住所］東京都渋谷区恵比寿西1-16-3ゼネラルビル恵比寿西101

［電話］03-5489-1346

［営業時間］12時〜15時（13時半LO）、18時〜22時半（19時半LO）

［休日］月・不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか恵比寿駅2番出口から徒歩3分

