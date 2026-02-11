劇的同点弾を奪ったシェシュコ。（C）Getty Images

　現地２月10日に開催されたプレミアリーグの第26節で、マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムと敵地で対戦した。

　１−１のドローに終わったゲームで、劇的な同点弾を決めたのが、69分に途中投入されたベンヤミン・シェシュコだ。90＋６分、敵陣右サイドからのブライアン・ムベウモのクロスに反応すると、高難度なワンタッチシュートでネットを揺らしてみせた。
 
　これで22歳のスロベニア代表FWはプレミア６点目をマーク。チームを救う一発にSNS上で「本能的な判断力と完璧なタイミングが光った一撃」「まじで劇場型CFすぎだろ」「ユナイテッドを助けてくれてありがとう」「相当難易度高いと思う」「シェシュコはこれから成長してプレミアを引っ張っていくFWになるよ」などの声があがった。

　マイケル・キャリック暫定監督が率いる新生ユナイテッドは、リーグ戦５連勝こそ逃したが、５戦負けなしと安定した戦いを見せている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ユナイテッドの“スーパーサブ”が決めた技ありワンタッチ弾！

 