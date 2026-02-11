「相当難易度高い」土壇場でマンUを救う！ スロベニア戦士の鮮烈弾に脚光！「本能的な判断力と完璧なタイミング」「劇場型CFすぎだろ」
現地２月10日に開催されたプレミアリーグの第26節で、マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムと敵地で対戦した。
１−１のドローに終わったゲームで、劇的な同点弾を決めたのが、69分に途中投入されたベンヤミン・シェシュコだ。90＋６分、敵陣右サイドからのブライアン・ムベウモのクロスに反応すると、高難度なワンタッチシュートでネットを揺らしてみせた。
これで22歳のスロベニア代表FWはプレミア６点目をマーク。チームを救う一発にSNS上で「本能的な判断力と完璧なタイミングが光った一撃」「まじで劇場型CFすぎだろ」「ユナイテッドを助けてくれてありがとう」「相当難易度高いと思う」「シェシュコはこれから成長してプレミアを引っ張っていくFWになるよ」などの声があがった。
マイケル・キャリック暫定監督が率いる新生ユナイテッドは、リーグ戦５連勝こそ逃したが、５戦負けなしと安定した戦いを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ユナイテッドの“スーパーサブ”が決めた技ありワンタッチ弾！
