「あまりにも不適切なタイミングだ」浮気告白のノルウェー代表を母国レジェンドが糾弾　「感情が顔に出るタイプ」【冬季五輪】

バイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライド(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月10日、バイアスロン男子20キロが行われた。この種目で銅メダルを獲得した28歳のストゥルラホルム・レグライド（ノルウェー）がレース後、涙ながらに自身の浮気を告白。「人生で最悪の1週間だった」などと語り、謝罪した。

【関連記事】前代未聞!? 銅メダル獲得直後に“浮気”を告白「人生で最悪の1週間だった」 ノルウェー男子バイアスロン代表【冬季五輪】

これは母国の公共放送局『NRK』のインタビューに対して答えたもので、ガールフレンドへの裏切りは、欧米メディアなどで報じられることになった。浮気を打ち明けたのは、競技の1週間前。「彼女はこの1週間、十分すぎるほど辛い思いをしてきた。ただ、私たち二人のために、トンネルの先に光があること、そして彼女が私を愛し続けてくれることを願っている」と語っている。

しかし、五輪という祭典で、わざわざ自らの不貞行為をカミングアウトしたことに、違和感を覚えた人は多い。『NRK』のスタジオ番組でも議論の的になり、出演していた母国のレジェンドからも苦言が止まらない。

ノルウェー紙『Dagbladet』は、バイアスロン界の絶対王者として君臨し、過去の五輪で計5個の金メダルを獲得しているヨハネス・ティングネス・ベー氏が「衝撃的」と表現したことを紹介。「本当に驚いた。そこに立っていたのは悔恨の念に駆られたんだろうが、あまりにも不適切なタイミングだ」と断じたコメントを伝えた。

レグライドとは代表で元チームメートだったティングネス・ベー氏は、その素顔を明かした。「彼は感情豊かな人間であり、それが顔に出るタイプ。隠し通すことができないのだ。おそらく、感情が溢れ出してしまったのだろう。あらかじめ、あのような告白をしようと考えていたのかは分からないが…」と論じた。