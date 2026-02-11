「懐深い太陽みたい」高梨沙羅を泣かせた伊藤有希の人間力　SNSで止まらぬ称賛「敬服」「素晴らしい人格者」【冬季五輪】

高梨沙羅とのハグが感動を呼んでいる伊藤有希(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月10日、スキージャンプ混合団体が実施され、日本が銅メダルを獲得した。男女2人ずつの4人が2度のジャンプで競う同種目で、日本は丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮が出場。合計1034.0点で、混合団体初のメダルを手にした。

高梨のリベンジが叶った。前回2022年の北京大会では、スーツ違反による1回目失格という苦難を味わい、日本は4位に終わった。それでも、今回は2本ともに安定したジャンプを披露。役割を果たし、表彰台では笑顔を見せた。

そんな高梨の涙腺が崩壊したのは、4年前の混合団体メンバーである伊藤有希とハグを交わした時だ。29歳の高梨とともに長く日本のジャンプ女子をけん引してきた31歳の伊藤。今大会は個人戦には出場しているが、丸山の成長もあって、団体メンバーから外れていた。

2人の抱擁をとらえた写真は、日本オリンピック委員会（JOC）の公式インスタグラムが公開。「ともに戦ってきた仲間の元へ。高梨沙羅選手 伊藤有希選手」と記した投稿は、大きな反響を呼んでいる。コメント欄には「誰かのために流すその涙は、世界で一番美しい」「この4年間諦めずにがんばってきてよかった」「朝から嬉し涙が止まらない」と、もらい泣きするファンが続出した。