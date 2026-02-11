上司のパワハラで、職員が自らの命を絶った

石川県能美市で起きたパワーハラスメント。2025年10月、1人の職員が自ら命を絶った。その背景には、上司による執拗なハラスメントと、組織的な労務管理の失態があった。第三者委員会が調査した報告書からは、「残業三兄弟」と呼ばれ、適切な残業申請すらできない環境で追い詰められていく職員たちの姿が浮かび上がる。私たちは、この報告書から何を学ぶべきなのか。

「残業三兄弟」…あだ名に潜む暴力性

能美市総務部の課長が部下に付けた「残業三兄弟」というあだ名。一見すると、単なる冗談のように聞こえる人もいるかもしれない。しかし、第三者委員会はこれを明確な「ハラスメント」と認定した。

対象となったのは、自殺した被害者、そして被害者の同僚2人の3人。残業が多いという理由で、直属の上司からこう呼ばれ続けた。当事者たちは「時間外申請をする気が失せた」と証言している。

報告書は指摘する。「このような呼び方をする業務上の必要性はない」「相手の就労状況を揶揄する印象を持つ表現であることは明白」。職務に関連した発言であり、抵抗できない上下関係の中で繰り返されたこの言葉は、職員たちの尊厳を傷つけ、職場環境を確実に蝕んでいった。

「どうせすぐ忘れると思うけど」能力を否定する言葉の暴力

上司のハラスメントは、言葉による能力の否定にも及んだ。同課に配属されて間もない職員に対し、業務指示をする際、複数回にわたってこう言い放った。

「どうせすぐ忘れると思うけど」

職員は当時、新しい職務に不慣れで、日々の業務について逐一報告や相談をするよう指導されていた。そんな関係性の中で投げかけられたこの言葉は、まだ実行もしていない業務に対して、あらかじめ「できない」というレッテルを貼るものだった。

第三者委員会は「指示を受けた職員が実際の指示業務を行う前から、当該職員の能力を否定する内容」と認定。仮に叱咤激励の意図があったとしても、「業務を遂行するための手段として不適当」と断じた。周囲で聞いていた職員たちも強い不快感を示しており、職場全体の空気が悪化していたことが分かる。

30時間の壁 歪められた時間外勤務の実態

最も深刻だったのは、時間外勤務に関する誤った指導だ。上司は課員たちに対し、「時間外申請は月30時間を超えないように」と繰り返し指導した。そして2025年7月には、全課員へのメールで「事前申請の無い実績申請は受付しません」と宣言した。

しかし、能美市の規定では、事前申請が原則とされているものの、実績申請も認められている。上司の運用は、明らかに市の方針を逸脱していた。

その結果、何が起きたか。自殺した被害者の時間外勤務実績を見ると、4月が37時間だったのに対し、5月は7.3時間、6月は14時間と激減している。しかし、パソコンの操作記録を見ると、深夜まで作業していながら申請がない日が多数認められた。

職員は証言する。「休日や夜の会議出席など、明確な時間外勤務以外は申請を行わなくなった」。「4月の実績が出た時点で『申請は30時間を超えないように。業務が遅いのは事務作業が遅いから』と指導された」と明かす。

第三者委員会は、この運用について「管理職として適正な労務管理に関する職責を放棄するもの」「悪質であり違法性を認め得る」と厳しく批判した。

自動販売機前での異動告知 配慮を欠いた"公開処刑"

2025年9月30日17時30分頃。上司は、職員を課の執務室向かいにある自動販売機の前に呼び出した。そして「満面の笑み」でこう告げた。

「10月1日から別の課に異動になります」

異動という、本来であればプライバシーに配慮すべき情報を、不特定多数の職員が出入りするオープンスペースで告知する――。職員は「庁舎内の誰に聞かれるかわからないという不安を強く抱いた」と述べている。

上司は「執務室内で告知すると周囲の職員の耳に入るから配慮した」と弁明したが、報告書は「個室や隣接する大会議室もある。適切な場所がありながら、オープンスペースである自動販売機前を選択したことは不適切」と指摘。業務を遂行するための手段として不適当であり、ハラスメントに該当すると認定した。

さらに悪質だったのは、職員の異動理由を外部者に漏らした点だ。9月27日、防災フェスタの準備中、上司は防災センター職員に対し、職員の極めて個人的でセンシティブな情報を、本人の同意なく話していた。その場に職員本人もおり、「センター職員とも気まずい空気になった」という。

第三者委員会は「極めて悪質であり違法性も認め得る」と、最も厳しい表現で非難している。

【後編】「職員が自らの命を絶った」理由…に続く