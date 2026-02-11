TWICE・ダヒョン、足首骨折のため活動を一時中断…残りの北米ツアーは不参加に【全文】

ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが骨折のため、活動を一時休止する。

2月11日、所属事務所JYPエンターテインメント（以下、JYP）は、TWICEの公式SNSを通じて、「TWICE・ダヒョンの健康状態および今後の活動に関するご案内」を公表した。

【写真】ダヒョン、1月は北米ツアーに参加していた

JYP側は、「ダヒョンは、ツアーの初めの段階で足首に異常が見つかった後、アメリカでも治療を受け続けており、韓国入国後に実施した精密検査の結果、骨折と診断された」と明らかにした。

続けて、「飛行及び公演の特性上、継続的な歩行や動線の移動、振付などが、骨折した部位に大きな負担をもたらす可能性があることを考慮し、本人と事務所、医療スタッフとの十分な協議の結果、アーティストの健康が最優先と判断し、2月13日から3月7日まで行われる北米公演への不参加を決定した」と発表した。

なお現在、ダヒョンが所属するTWICEは世界43地域78公演のグループ最大規模のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

◇

JYPエンターテインメントの公式コメントは、以下の通り。

こんにちは、JYPエンターテインメントです。

TWICEのメンバー、ダヒョンはツアーの最初の区間で足首に異常が見つかった後、アメリカでも治療を受け続けており、韓国入国後に行った精密検査の結果、骨折と診断されました。医療スタッフは、十分な休息と継続的な治療が必要であるとの見解を示しました。

ダヒョンは、去る1月から開催された北米公演でファンの皆様と対面することを誰よりも大事に思い、怪我した後も座ってステージをこなすなど、最後までステージに立つために最善を尽くしてきました。

しかし、飛行及び公演の特性上、継続的な歩行や動線の移動、振付などが、骨折部位に大きな負担をかける可能性があることを考慮し、アーティストと事務所、医療スタッフとの十分な協議の結果、アーティストの健康が最優先だと判断し、2月13日から3月7日まで行われる北米公演への不参加を決定いたしました。

ダヒョンは当面、休養と治療に専念する予定で、回復の経過を細かく確認した上で、本人及び医療スタッフと相談し、今後のスケジュールへの合流可否を決定する予定です。

突然のお知らせに驚かれたであろうファンの皆さんに、心よりお詫び申し上げます。残念ですが、ダヒョンの早期回復のための決定であるため、ご理解いただきますようお願いいたします。十分に回復した後、より健康な姿で再びご挨拶できるよう最善を尽くします。

いつも温かい応援と愛を送ってくださるファンの皆様に、心から感謝申し上げます。

ありがとうございます。

JYPエンターテインメント

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。