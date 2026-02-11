浜辺美波、食当たりした手料理告白「お腹がすごく痛くなっちゃって吐き気も…」
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の浜辺美波が、10日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。食当たりした手料理を明かした。
この日は「食の危険」をテーマに進行。スタジオトークで、料理で失敗した経験を聞かれた浜辺は「お味噌汁が大好きで、自分でよく作るんです」と明かし、深夜に味噌汁を作った時のエピソードを回想。「熱が冷えるまでは置いといて、それから冷蔵庫に入れて保管しようと思っていたんです。でも、寝ちゃって…」と振り返った。
そして、温かい部屋に置いていた味噌汁を次の日の午前中に飲んだところ「お腹がすごく痛くなっちゃって吐き気もすごくて…」と体調を崩したことを告白。これを受け「そんな当たる？」と驚かれると浜辺は「今回の番組アンケート書きながら『（食の危険を感じたことが）あるあるある！』って」と話し、共演者からは「そんなに当たりやすいんならもっと慎重にいこうと思わないと」とアドバイスされていた。
また、浜辺は1月に出演した日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）で、元旦に海老天を食べて食当たりしたことを明かしている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
