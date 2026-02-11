お笑いタレントの東野幸治が１１日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜 金曜・後１時５０分、後半からフジ系で放送）に生出演。８日に投開票され、圧勝した自民党の高市早苗首相への期待感を語った。

自民は３１６議席を獲得。比例候補の数が足らず、１４議席を別の党に譲る圧勝となった、東野は「びっくりというか。中道（改革連合）という新しい政党ができたけども、ほぼほぼ壊滅状態で終わっちゃったなというのが正直なところ。結局、有権者が高市（早苗）政権を後押ししたというか、『頑張ってくださいね』っていう結果なんだろうな」と「国民の総意。ルールある戦いで大勝利」で強固になった第２次高市政権に、驚いた表情を見せた。

司会のフリーアナウンサー・青木源太からの「期待することは？」の問いには「僕個人的には、消費減税。２年間、食料品（にかかる税）を０％にする。それをすると財源が…といういろんな意見はありますけど、結局有権者はそれをしてくれという判断だと思うので。早急に超党派で会議を開いていただいて、外食産業の問題、レジの問題もあると思いますけど、大至急それをやってほしい」と要望を述べた。

さらに「憲法改正。３分の２の衆参の賛成が必要じゃないですか。たたきの憲法草案を作っていただいて。我々国民が、有権者が、守ってきた日本国憲法を変えるのかを決められるから、僕は国民投票を一度、やるべきなんじゃないかな。そこは期待したいと思います」と語った。

東野は、時に社会ネタを切り込んだフジ系「ワイドナショー」（２０１６年終了）や、大阪・ＡＢＣテレビの情報番組「正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）で司会を務めるなど、毒のあるお笑いだけでなく、硬派な番組も得意としている。