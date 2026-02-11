イタリアで開催されているミラノ・コルティナ五輪。

長野県野沢温泉村出身の丸山希選手（27）が、日本時間の11日午前、スキージャンプ混合団体で2つ目の銅メダルを獲得しました。地元からも100人以上が大声援を送りました。



1チーム男女4人で各2回ジャンプし、その合計点で競う混合団体。

日本は、今大会ノーマルヒルで銅メダルの丸山希選手、同じくノーマルヒル銅メダルの二階堂蓮選手、そして、北京オリンピック金メダリストの小林陵侑選手、平昌オリンピック銅メダルの高梨沙羅選手と、4人全員が五輪メダリストという最強布陣で挑みます。





1人目、丸山選手の1回目。実況「日本の勢いをつける、その1本目のジャンプになるか。丸山希です」97メートルを飛び、トップのスロベニアとわずかの差で3位につけます。4人目は、日本の新たなエース、二階堂選手。103メートルの大ジャンプで2位に浮上し、メダル圏内で2回目へ。■■■長野県野沢温泉村のパブリックビューイング小椿希美アナ「まもなく2回目がはじまりますが、前回ノーマルヒルの時よりも多い、110人が集まり熱気が高まっています」地元・野沢温泉村では丸山選手の父・守さんをはじめ、多くの子供たちが丸山選手に声援を送りました。ジャンプ競技をしている地元の小学生「日本人1人目で結構プレッシャーかかっていたと思うけど、そこをなんとか乗り越えて、Ｋ点付近まで持ってきて嬉しかったです」「緊張もあったと思うけど、自分の記録を出せてすごいと思いました」「丸山選手！がんばれ！オー！」■■■丸山選手の2回目。実況「混合団体のメダルに向けて丸山希飛んで来い。伸びてこい！」97.5メートルを飛び順位は3位に。2番手の小林選手は。実況「さぁ、小林陵侑の2本目。前に進め」順位をひとつあげて、再び2位に浮上します。続く3番手は、高梨選手。実況「強い高梨沙羅を見せられるか。さぁ、高く飛ぶ、伸びてくるか」メダル圏内の3位をキープ。ラストは、二階堂選手。ここでトップに立てば日本のメダルが確定します。実況「日本トップ！日本メダル確定！」日本は、合計1034点で3位に。4位のドイツと1.2ポイント差という接戦を制し、前回、失格によりメダルを逃したこの種目で銅メダルを獲得しました。丸山選手の父・守さん「１人では勝てなくても、チーム一丸となって取ったメダルだと思っているので。深夜にも関わらず、ジュニアの子たちがたくさん応援してくれて、その応援が多分50センチの差で勝てたんだと思います」丸山選手は、今大会2個目の銅メダル獲得となりました。丸山希選手「勢いづけるジャンプは出来なかったんですけど、チームのみんなに助けてもらって、こうしてまた銅メダルを獲得することが出来てすごくうれしいです。もう1個いい色を持って帰れるように、最後ラージヒル個人も集中して取り組みたいと思います」3個目のメダルを目指して、女子ラージヒルは日本時間の16日に行われます。