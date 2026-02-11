高卒コネなし経験ナシ25歳女性が編集者となり、35歳で著書を出し、ドラマ化されるまでにやってきたこと

大好きな雑誌『Olive』を作りたい

1997年から2012年頃生まれは、生まれた時からインターネットとともに育ってきた世代であることから、デジタルネイティブなどと呼ばれる。1960年代〜1980年代の親の世代と比べると、効率や合理性を重視し、無駄を嫌う傾向があるなどと言われる。

スマホを使いこなし、情報収集を怠らず、合理的にそつなくこなすその姿勢は、とても賢明に見える。だが、何事にも負の側面があるものだ。

事前の準備を怠らずに、失敗しないように準備できるからこそ、あらかじめ「失敗しそうなこと」を避け過ぎたりはしないだろうか。

タイパとコスパを重視し、好きよりも無駄を優先して考えはしないか。

前編「出版社の採用は大卒がマスト？高卒コネなし経験ナシ北海道在住の25歳女性が知った『学歴不問』採用の裏側」で紹介した梅津有希子さんの25歳当時の選択は、今の基準で見れば、かなり無謀だったと言えるかもしれない。

高卒、コネなし、編集経験もゼロ。「大好きだった雑誌『Olive』を作りたい」という思いだけを携えて、札幌から東京へ出てきた。

出版社の入社資格は大卒以上が当たり前。アルバイトの応募資格すらない現実に直面し、熱意だけではどうにもならない壁を思い知った。

それでも梅津さんは、「学歴がなければ、経験を積めばいい」と発想を切り替え、編集プロダクションという新たなる道を見つけた。

後編では、編集プロダクションに入った梅津さんが、その後どうやって引く手あまたの売れっ子ライターになり、著書を多数出すことになったのか、ご本人の寄稿でくわしくお伝えする。

出版社に入れなくても、編集者にはなれる

25歳のとき、「かつて大好きだった雑誌『Olive』を作りたい」と思い立ち、札幌から東京へ出てきた。

だが、出版元のマガジンハウスの採用条件は「大卒」。高卒の自分は、アルバイトとして編集部に関わることすらできなかった。

けれども、雑誌の入社資格を「出版社に入れない＝編集の仕事ができない」ではないことに気づく。

編集プロダクション――いわゆる「編プロ」という別ルートだ。

編プロは、雑誌や書籍、Webメディアの制作を請け負う会社で、テレビ業界で言えば制作会社のような存在。

仕事の内容は出版社とほぼ同じだが、立場や待遇、労働環境は雲泥の差だった。

今の時代なら完全にアウト

私が入社した編プロは、泊まり込みや徹夜が当たり前。休日出勤も多く、人手不足で代休は取れない。それでいて給料は安い。今なら完全にアウトな働き方だ。

ただし、その分、任される仕事の幅は広かった。

入社早々、取材、撮影、原稿書き、入稿まで、見よう見まねで何でもやらされる。「人がいない」という理由もあったが、結果的に私は鍛えられた。

できることが増えると、人生プランは明確になった。上京のきっかけだった雑誌『Olive』は残念ながら休刊になってしまったが、「ここで3年間経験を積み、女性誌に転職する」と思いを新たにした。

多くの出版社の募集要項に書かれていた「編集経験3年以上」。その条件をクリアするため、「何があっても3年は続ける」と決め、必死に働いた。

26歳で編プロに入り、決めた３年間が過ぎ、29歳の誕生日を迎える頃。同じ会社で知り合った彼との結婚が決まった。

そのとき、ふと頭をよぎったのは、「これで円満退社できる……」という正直な気持ちだった。

このまま昼夜問わず編プロの社員として働いていたら、プライベートの時間がまったくとれず、家のことが何もできない。会社を退職し、フリーランスになれば、同じ仕事内容でも出社せずに家でもできるので、一日中会社にかかってくる問い合わせ電話に対応する必要もなく、仕事に集中できる。

結婚退社だと伝えると、上司も同僚も快く送り出してくれ、かつそのまま仕事を引き継ぐことができたのだ。

なぜ出版社に入りたかったのか

だが同時に、もうひとつの変化にも気づいていた。あれほど入りたかった出版社に、以前ほど強いこだわりがなくなっていたのだ。

なぜ出版社に入りたかったのか。

それは、雑誌『Olive』を作りたかったから。しかし『Olive』はない。

一方で、この３年間過酷な環境で鍛えられたおかげで、編集の仕事は一通りできるようになっていた。「編集者」と名乗れるだけの経験が、すでに身についていたのだ。

結婚を機に、編プロを円満退社し、私はフリーランスとして仕事を引き継ぐ道を選んだ。仕事の幅が広がるにつれ、ひとつの編集部に所属するよりも、「いろいろな仕事ができるフリーランスという働き方のほうが、自分には合っているのかもしれない」と感じるようになったためだ。

フリーランスは、たとえば企画の売り込みをしても、断られることは多いし、話も聞いてもらえないこともある。けれども私は断られてもあまりダメージを受けない体質のようだ。いつかタイミングが合えばご一緒できる機会があるかもしれないし、なければ「ご縁がなかった」ということだと、即座に気持ちを切り替えた。

とにかく足で探した「追加取材」の日々

そして35歳のとき、初めての著書『吾輩は看板猫である』（文藝春秋）を出版した。

文藝春秋の雑誌『CREA』で仕事をしており、猫特集で手がけた「街の看板猫をたずねて」という企画が好評で、編集者から「追加取材をして本にしませんか？」と言われたのがきっかけだった。

裏方のライターである自分は、本を出すことなんて考えたこともなかったので正直驚いたが、せっかく与えられたチャンスに何がなんでも応えたいと思い、看板猫を探す日々が始まった。

当時はまだインスタグラムが広まり始めた頃で、ネットで調べても看板猫情報はほとんどなく、看板猫はとにかく足で探した。パトロールに出た猫が帰ってくる夕方を狙って張り込みしたり、交番で「商店街で猫を見かけませんでしたか？」と聞き込んだりしたのを懐かしく（当時は必死だった）思い出す。

翌年出した2冊目の本『終電ごはん』（幻冬舎）は、SNSで発信していたわが家の実話が元になっている。

同じ編プロで働いていた夫は、転職後も激務で、毎日が終電帰りだった。フリーランスになった私は、家で仕事をしていたので、「せめてあったかいごはんを」と作った鍋やうどん、スープなどを「本日の終電ごはん」などと称して、SNSにアップし始めた。それを見ていてくれたのが、幻冬舎の編集者・Sさんだった。

料理家の高谷亜由さんにレシピを作っていただき、共著で出版した『終電ごはん』は、10刷を超える勢いに乗って、テレビ東京でドラマ化も決定。オードリーの若林正恭さんを夫役、酒井若菜さんを妻役にした深夜の飯テロドラマとなった。

とてもラッキーなことに、その後もダメもとで売り込みに行ったり、やりたいことをSNSでつぶやいたりしたことが、『ブラバン甲子園大研究』（文藝春秋）『だし生活、はじめました。』（祥伝社）などにつながった。

人生は、一本のレールじゃない

これまでのことを振り返ると、自分がたどってきた道は、「第一志望に通る」「希望の会社に入る」といった、いわゆる“正規のルート”ではなかった。

高卒で出版社に入れなかった。

憧れの雑誌は休刊した。

だがそのたびに、「ならば、別の道はないか」と考えた。結果、編集者・ライターとして20年以上活動し、複数の肩書を持つ書き手になれた。

入りたい会社に入れないことが、やりたい仕事ができないことではない。第1志望に落ちたからといって、人生が決まってしまうことはないと私は信じてきた。

「『Olive』を作る人になりたい」という目標は叶わなかったけれど、今、好きなことはできているように感じる。いろんなことをやりすぎて、「あなたは何者ですか」という質問にひと言で答えられないけど、そんな「”好き”がごちゃまぜ」のフリーランス人生も、自分らしくていいものだなと思っている。

