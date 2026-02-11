ブリヂストンの新たな主軸候補

ブリヂストンが、SUV用プレミアムタイヤ『アレンザ LX200』と、乗用車用スタンダードタイヤ『フィネッサ』というふたつの新製品を発表した。

そこで両製品の商品企画を担当した、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン商品企画本部消費財商品企画部の尾賀俊介部長と、開発を担当した、ブリヂストンPSタイヤ製品企画第1部の松永家朋部長に話を伺った。



ブリヂストンが『アレンザ LX200』と『フィネッサ』を発表。本稿ではフィネッサHB01を紹介する。 ブリヂストン

ここでは、ブリヂストンの新たなブランドとして登場した『フィネッサ』についてご紹介しよう。

フィネッサ（FINESSA）とは、『ファイン（FINE）』+『セーフティ（SAFETY）』の造語だ。『安心、安全（SAFETY）』と、より『快適で心地よい（FINE）』車内空間を提供し、ライフスタイルや価値観の変化に対応した、新たな乗用車用スタンダードタイヤを目指していることから命名された。

ブリヂストンでは、既にベーシックタイヤの『ニューノ（NEWNO）』やエコタイヤの『エコピア（ECOPIA）』がラインナップされているが、快適性（主に静粛性）や安心感（主にウエット性能）を押し出すために、ブランドの差別化を図るという意味もあって、あえて新たなブランドとして『フィネッサ』を送り出したという。

なお、ブリヂストンでは『プレイズ（PLAYZ）』という乗用車用タイヤもラインナップしていたが、こちらはサイズ展開を縮小してミニバン専用として販売を続けている。

ファミリーカーを中心としたサイズをラインナップ

フィネッサは、軽乗用車からコンパクトカー、小型セダンやSUVなどファミリーカーを中心としたサイズをラインナップし、多くのユーザーに選んでもらうことを狙っている。

従って、低燃費を前面に打ち出していたエコピアの後継商品でもない。販売店側としては売り分けが難しくなるかもしれないが、それぞれの商品の特性を理解して販売してもらいたい関係者は語る。



14〜16インチがメインだが、最近はファミリーカーでもサイズは大きくなっており、19インチまで設定した。 神村聖

まずは14〜16インチがメインだが、最近はファミリーカーでもタイヤサイズは大きくなっており、19インチまで設定している。プレミアムなクルマではないけれどタイヤサイズは大きいクルマにも、このフィネッサは適しているようだ。

ウエット性能はかなり意識しており、バランスの良いタイヤとして、ブリヂストンでは主軸として展開していく。この領域での新しいブランドはブリヂストンとしては久しぶりであり、まずは名前を浸透させていきたいという。

そしてユーザーや販売店の意見を聞きながら、今後もサイズやバリエーションを見直し、またOEM装着も検討していきたいとのことだ。