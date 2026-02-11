ボートレース児島のヴィーナスシリーズ第21戦「第15回クラリスカップ」は建国記念の日の11日、12Rで優勝戦が行われ、守屋美穂（37＝岡山）がインから押し切って1着。昨年11月30日のG2レディースチャレンジカップ（福岡）以来となる通算41回目の優勝を飾った（地元・児島では2024年2月7日のG3オールレディース以来通算8回目）。チルト2度に跳ねて大外から攻めた土屋南を止めてダッシュ5コースから握った中川りなが2着、3着は土屋千明が入り3連単＜1＞＜5＞＜2＞は5290円（16番人気）。

レース直後のインタビューで守屋は「スタートは外の方が先行していたので、どうかなと思ったのですが、先に回れて良かったです」とコンマ22の5番手タイという仕掛けから逃げられたことに安どの表情。

最後に「これからも少しずつですけど成長できるよう頑張っていきますので、見ていてください」とファンにアピールした。

なお守屋は15〜19日のからつ「か・らっキーバトル」を経て24日から3月1日まで鳴門で行われるプレミアムG1「スピードクイーンメモリアル」に出場する予定。