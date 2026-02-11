¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö¸«»ö¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤ë¡×áÄ¿¿¤¢¤ßà¤ªÇ¦¤Óá¥é¥¤¥Ö´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿Íµ¤½÷Í¥¤µ¤ó¤â¿ä¤·¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷¤Î»Ò¡×
³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó
¡¡½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê²Æì¸©½Ð¿È¡Ë¤¬à¿ä¤·á¥Ð¥ó¥É¤Î¤ªÇ¦¤Ó¥é¥¤¥Ö´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSUPER BEAVER¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÀï¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¡¦¹¥¤¤Ê²Î¡¦²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Ç®ÎÌ¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Þ¥¹¥¯¡¢¥°¥Ã¥º¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë²ñ¾ìÁ°¤Ç¤Î»Ñ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌÀÆü¤âÌÀ¸åÆü¤â¤½¤ÎÀè¤â¡¢º£Æü¤Î»ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤ë¤È¡ÄÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö¸«»ö¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤ë¡Ä¾Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬±£¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Íµ¤½÷Í¥¤µ¤ó¤â¿ä¤·¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£