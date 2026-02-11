アジア女子アマに日本勢5人出場 岩永杏奈、後藤あいらがメジャー切符へ挑む【コメント集】
＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権 事前情報◇10日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める戦いが、今年も幕を開けるニュージーランドのロイヤル・ウェリントンGCを舞台に、84人が頂点を目指してしのぎを削る。
【写真】強烈！ ”ドラコン女王”後藤あいのインパクト
今大会の優勝者には、海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選手権」「AIG女子オープン」（全英）の出場権が与えられる。世界最高峰への扉が開かれるとあって、出場選手の意気込みも強い。日本からは5人が参戦。その中でも注目を集めるのが大阪桐蔭高の岩永杏奈だ。先週の「オーストラリア・マスター・オブ・女子アマチュア」で3位に入り、昨年は国内女子下部のステップ・アップ・ツアーで優勝。プロトーナメントでの実績も持つ。10日の練習日にはコースの感触を確かめ、「グリーンの傾斜が強かったので、ラフから打ったショットが全然止まらなかった。日本とは違う環境で難しいです」と警戒を強めた。「去年は悔しい結果（33位）に終わってしまったので、今年は優勝目指して頑張りたい。（海外メジャーは）いい経験になると思うので、そこを目指して」と意気込む。飛距離270ヤードを誇る後藤あい（松蔭高）も期待の一人。岩永と同じく昨年のステップ・アップ・ツアーで勝利を挙げている逸材だ。コースについては「ティショット次第という感じ。ドライバーは風があまり関係ないので、自信をもって打つだけです」と最大の武器を生かす構え。「勝てたら良い試合がついてくるので、頑張るしかない」と優勝特典を見据える。2019年の安田祐香、21年の橋本美月と、日本勢は過去に2度の優勝を誇る。若き才能の登竜門とも言える一戦で、日本勢が力を発揮できるか。日本時間12日午前6時に戦いの火ぶたが切られる。【日本勢のコメント集】■岩永杏奈「グリーンの傾斜が強かったので、ラフから打ったショットが全然止まらなかった。日本とは違う環境で難しいです。ショットでラフに入れず、どれだけフェアウェイキープできるか、いかにアイアンでチャンスにつけられるかが大事。去年は悔しい結果に終わってしまったので、今年は優勝目指して頑張りたい」■後藤あい「ティショット次第という感じ。ドライバーは風があまり関係ないので、自信をもって打つだけです。ドライバーもきょう悪くはなかったので、あさってはどうなるかわかりませんが、ティショットが一番大事かなと思います。勝てたら良い試合がついてくるので、頑張るしかない」■廣吉優梨菜「パー5は比較的グリーンが難しいので、ここはしっかりマネジメントして、短くても油断しないようにしたい。先週は久しぶりの試合だったのですが、そこで試合感がつかめたと思う。初日と2日目はいい組に入れさせてもらっているので、優勝争いできるように頑張りたい」■中嶋月葉「ニュージーランドに来るのが初めてだったので、すごく楽しみにしていました。優勝したい。目標は毎日60台を出せたら。できるだけパーオンして、優勝目指して頑張ります」■佐藤涼音「午前はあまり風が吹きませんが、午後から吹くので、もしトップ争いで最終組になった時のことを考えて、風を読む練習をしないといけない。（目標は）ボギーを打たないことです。難しいからこそ、この目標です」
