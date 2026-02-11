４人組お笑いグループのぼる塾が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅを更新し、酒寄希望が第２子を妊娠したことを報告した。

酒寄は「新しい命を授かりました」と報告すると、他の３人は「おめでとう！」と拍手し、祝福。酒寄は「年末あたりから舞台が３人のことが増えたから体調を心配してくれている人がいたら申し訳ないが、お腹に赤ちゃんが宿っております」とコメントした。

酒寄はニックネームが「みたらし」の長男がいるが、「みたらしがお兄ちゃんになります」というとあんりも「感慨深い」などとしみじみ。第２子については、ニックネームは「ようかん」だとあんりは断言。田辺智加は「今はようかんだけど、生まれた時のインスピレーション、変えるかもしれない」などと話していた。

メンバーに報告したときは、あんりときりやはるかは大喜びだったというが、田辺からは「予感してたよ」という言葉があったといい、なんで分かったの？という質問に田辺は「直感」と話していた。

ぼる塾は田辺と酒寄の「猫塾」とあんり＆はるかの「しんぼる」が合体してできたグループ。酒寄は産休を取得し、その間は３人でテレビ出演などをこなしていた。２３年の「ＴＨＥ Ｗ」では４人体制で出場していた。