森山直太朗、スタッフ撮影“防寒対策バッチリ”なオフショットにファン歓喜「こうゆう写真が１番嬉しい」「わぁ可愛い！」
シンガー・ソングライターの森山直太朗（49）が9日、スタッフが運営する公式インスタグラムに登場。完全防寒した森山のオフショットが公開され、その姿が「可愛い」と話題になっている。
【写真】「全身可愛すぎます」スタッフが公開した、“防寒対策バッチリ”なオフ感満載の森山直太朗
投稿では「とっても寒そうな直太朗さんの不意打ちショット」というコメントとともに、温かそうなチェックのコートに身を包み、耳まで隠れる帽子をかぶった“防寒コーデ”で、寒そうに肩を上げて歩く様子が披露された。
森山の冬を感じる姿に、ファンからは「わぁ〜嬉しい こうゆう写真が１番嬉しいのです」「寒さ対策バッチリ！素敵なコートですね」「全身可愛すぎます」「オシャレさん」「わぁ可愛い！」などと歓喜の声が集まっている。
