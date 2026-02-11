森山直太朗 　撮影：片山拓　（C）oricon ME inc.

　シンガー・ソングライターの森山直太朗（49）が9日、スタッフが運営する公式インスタグラムに登場。完全防寒した森山のオフショットが公開され、その姿が「可愛い」と話題になっている。

　投稿では「とっても寒そうな直太朗さんの不意打ちショット」というコメントとともに、温かそうなチェックのコートに身を包み、耳まで隠れる帽子をかぶった“防寒コーデ”で、寒そうに肩を上げて歩く様子が披露された。

　森山の冬を感じる姿に、ファンからは「わぁ〜嬉しい　こうゆう写真が１番嬉しいのです」「寒さ対策バッチリ！素敵なコートですね」「全身可愛すぎます」「オシャレさん」「わぁ可愛い！」などと歓喜の声が集まっている。