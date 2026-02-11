【ワシントン＝坂本幸信】米国のラトニック商務長官は１０日、上院歳出委員会の公聴会で、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中の２０１９年に死亡）と、１２年に面会していたことを認めた。

従来の説明と食い違っており、与野党から辞任を求める声が上がっている。

ラトニック氏は公聴会で、１２年にエプスタイン氏が所有していたカリブ海の島を家族と訪れ、「船に乗っていた時に彼と昼食を食べた」と説明。その上で、「いかなる点においても、全く悪いことはしていない」と弁明した。

ラトニック氏はこれまで、ニューヨーク州の自宅が隣同士だった０５年にエプスタイン氏と会ったが、嫌悪感を覚えて関係を絶ったと説明していた。しかし、司法省が公開した資料で説明の矛盾が露呈し、与野党から「辞任すべきだ」との声が出ていた。１０日の公聴会でも民主党議員が「今の職務への適性に疑問を投げかけるものだ」と批判した。

トランプ政権は擁護の姿勢を示す。キャロライン・レビット大統領報道官は１０日の記者会見で、「長官は重要な政権メンバーであり、大統領は全面的に支援する」と述べた。