º£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡© ¡ú2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª Âè1°Ì¤Ï»â»ÒºÂ¡Ê¤·¤·ºÂ¡Ë¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Î½ç°Ì¤Ï²¿°Ì¡Ä!?
2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎËèÆüÀê¤¤¡Ö12À±ºÂ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡ª ¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤Î±¿Àª¤äº£½µ¤Î±¿Àª¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡¦Àê¤¤»Õ¤ÎÁð磲·òÂÀ¡Ê¤¯¤µ¤Ê¤®¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë¤µ¤ó¤¬Àê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö12À±ºÂÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡õ¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×Âè1°Ì¤Ï»â»ÒºÂ¡Ê¤·¤·ºÂ¡Ë¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ±ºÂ¤Ï²¿°Ì¡Ä¡Ä¡©
¡Ú1°Ì¡Û»â»ÒºÂ¡Ê¤·¤·ºÂ¡Ë
¿´ÇÛ»ö¤ò¼êÊü¤»¤ëÆü¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼ñÌ£¤ä³Ú¤·¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¤ÎÎ¢¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤½¤¦¡£
¡Ú2°Ì¡Û¼Í¼êºÂ¡Ê¤¤¤ÆºÂ¡Ë
²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤ì¤ëÆü¡£ÀÎ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÍ§¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¢Åö»þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤âµÈ¡£¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¡£
¡Ú3°Ì¡Û²´ÍÓºÂ¡Ê¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ë
¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ä»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÆü¡£´°àú¤Ê·×²è¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£½ÀÆð¤ËÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤ë¤È¿·¤·¤¤Æ»¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¡Ú4°Ì¡ÛÁÐ»ÒºÂ¡Ê¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¾Ç¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤ÊÆü¡£Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤ÈµÞ¤®¤¹¤®¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿®Íê¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¿Ê¤á¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¡¢¸í²ò¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ä¤ª¹á¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¡£
¡Ú5°Ì¡ÛÅ·ÇéºÂ¡Ê¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤ÊÆü¡£Áá¤È¤Á¤ê¤»¤º¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¡£¹²¤Æ¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤º¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤Ç¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ßÄ²¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ú6°Ì¡Û¿åÉÓºÂ¡Ê¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ë
Í§¿Í¤äÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ç³èÈ¯¤ËÆ°¤±¤ëÆü¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä»É·ãÅª¤Ê²ñÏÃ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿½¸¤Þ¤ê¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤È¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤½¤¦¡£¹¥´ñ¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¿å¾½¤ä¥Ñ¡¼¥ë¤¬¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¡£
¡Ú7°Ì¡Û²µ½÷ºÂ¡Ê¤ª¤È¤áºÂ¡Ë
²È¤Î¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤ÊÆü¡£´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀ°Íý¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¸÷¤ÎÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¡Ú8°Ì¡ÛµûºÂ¡Ê¤¦¤ªºÂ¡Ë
ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Æü¡£´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤º¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´üÂÔ¤¬³°¤ì¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¼¡¤Ë³è¤«¤¹³Ø¤Ó¤ÈÂª¤¨¤Æ¡£¾®¤µ¤ÊÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ú9°Ì¡Ûê¸ºÂ¡Ê¤µ¤½¤êºÂ¡Ë
¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬É¬Í×¤ÊÆü¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤»þ¤Ï¾Ç¤é¤º¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ°ì¤Ä¤º¤ÄÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é°ìÈÕ¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºâÉÛ¤ÎÉ³¤ÏÄù¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥é¥ó¥Á¤ÏÄê¿©¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¡Ú10°Ì¡Û»³ÍÓºÂ¡Ê¤ä¤®ºÂ¡Ë
¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤Æü¡£²áµî¤Î¤³¤È¤ä¿´ÇÛ»ö¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¡£¼ó¤ò¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤¹¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú11°Ì¡Û³ªºÂ¡Ê¤«¤ËºÂ¡Ë
¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤Æü¡£¤ª¶â¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£Û£Ëæ¤Ë¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡ý¡£
¡Ú12°Ì¡Û²´µíºÂ¡Ê¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ë
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Æü¡£Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤ï¤º¡¢ÀìÌç²È¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤ò¡£´°àú¤ËÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£
¡Úº£Æü¤Î°ì¸À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Û
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´Ø·¸¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë½ÀÆð¤µ¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§Áð磲·òÂÀ¡Ê¤¯¤µ¤Ê¤®¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£´ÕÄê·ï¿ô¤Ï¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë7,000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢Àê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Î´Æ½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÂ¿¤¤¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube¡§https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
