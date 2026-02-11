上方芸人２６０人超が所属する親睦団体「関西演芸協会」に所属する６５組が出演する「関西演芸協会まつり」が１１日、大阪・堂島のエルセラーンホールで２部制で開催された。午前１０時３０分に開演した「第１回」には、協会長の落語家・桂福団治（８５）、タレントで漫談家の青芝フック（８７）、お笑いマジックのゼンジー北京（８６）、元漫才コンビ「若井ぼん・はやと」の若井ぼん（８１）らが出演した。

３月１２日に８８歳の誕生日を迎えるフックは、赤いハットとジャケットの“米寿スタイル”。「パンパカパーン、今週のハイライト！…このネタはそろそろ歴史の教科書に載る」と「漫画トリオ」の“レジェンドネタ”で“前期・後期高齢者”の観客を喜ばせた。

近年は司会業がメインで、ネタを見せる機会が少ないという。「働いて、働いて、働いて、働きたいけど働く場所がない。だ〜れも呼んでくれへん」と時事ネタでボヤいて笑わせた。がんの一種、悪性リンパ腫を患っていることも明かし「医者から『治らん。薬もない』と言われた」とこちらもボヤきをネタに組み込んでいた。

既に元相方の横山ノックさんは２００７年に、上岡龍太郎さんも２３年に他界した。「芸人は一生芸人やらなしゃあない。でも別に悲壮感もない。楽しみでやってる感じですよ。相方２人は亡くなったけど、僕が生きてやってたら喜んでくれるやろね」としみじみ話していた。