上方芸人２６０人超が所属する親睦団体「関西演芸協会」に所属する６５組が出演する「関西演芸協会まつり」が１１日、大阪・堂島のエルセラーンホールで２部制で開催された。午前１０時３０分に開演した「第１回」には、協会長の落語家・桂福団治（８５）、タレントで漫談家の青芝フック（８７）、お笑いマジックのゼンジー北京（８６）、元漫才コンビ「若井ぼん・はやと」の若井ぼん（８１）が集結。福団治は会長職を勇退する意向を示した。

人情噺（ばなし）の「藪入り」を時間の関係で端折（はしょ）りながらも艶（つや）っぽく聞かせたレジェンド。２１年に笑福亭仁鶴さんが亡くなって以降は、上方落語協会の最高齢者でもある。関西演芸協会の会長職を務めて三十数年。「僕が会長になった時は、まだ上のもんがズラーッといました。かしまし娘、横山ホットブラザーズ、落語では（３代目）春団治、米朝…」と当時を懐かしんだ。

そんな長年勤めた会長職も、後継者に禅譲することを決めた。「（後継者を）指名しました。まだ誰か言えないけど、僕は名誉会長になります」と次世代に委ねることを明かしていた。