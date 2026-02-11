◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末 守司】混合団体が行われ、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、丸山希（２７）＝北野建設＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール）で臨んだ日本は同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。３番手を飛んだ高梨にとっては、２２年北京五輪でスーツの規定違反による失格した悪夢を払拭する大きなメダルとなった。スロベニアが連覇を果たした。

４年分の涙を流し、そして、笑った。絶望に伏したあの日から１４６５日。高梨が悪夢を振り払った。銅メダルが決まり、前回五輪のメンバーで今大会は外れても会場にきていた伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝から「お疲れ様、よく頑張ったね」と抱きしめられると、もう涙をこらえることができなかった。おえつを漏らして２人で泣いた。

「あの時、一緒に飛んだ（伊藤）有希さん、（佐藤）幸椰さんと取ることができなかったメダルを取らせていただいた。自分の取ったメダルじゃない。感謝の気持ちというか、それ以上の言葉があるんだったら表現したいぐらい。人生でとったメダルの中で一番うれしい。すごく幸せな日」と目を真っ赤に腫らし、メダルを見つめた。

４人が２回ずつ飛び、合計で競う同種目で３番手を任された。「すごく緊張した」と話した１回目に９６・５メートルを飛び、５位から３位まで浮上させた。２回目もジャンプに不利な強い向かい風が吹き付けても決して負けなかった。力強く飛び出し、空中で踏ん張り続け９７メートルと安定したジャンプを披露し、役割を全う。４位のドイツとわずか１・２点差、飛距離にして約６０センチの僅差（きんさ）でメダルをつかみ取った。

アンカーの二階堂が飛び終え、残り２か国を残してトップ。メダルが確定すると、両手でガッツポーズ。１８年平昌五輪銅メダル以来２つ目のメダルを手にした。 メンバー発表後、自分でいいのか？ 苦手と話す団体戦を前に、コーチ陣に相談するほど弱気になっていた。それでも、練習を重ね精度を上げ自信を取り戻して「個人戦より、練習よりもいいジャンプができた」と誇らしげだった。

２２年北京五輪。１回目に好飛躍を見せながら、スーツの規定違反が発覚し、まさかの失格。諦めず２回目も飛んだが、滑り終えると泣き崩れた。日本は４位。責任を一身に背負い込んで、その後に投稿したインスタグラムに真っ黒な画面と謝罪を掲載した。心に暗い影を落とし、引退さえ頭をよぎったが、周囲の支えを受け「逃げても何も解決しない。何かを与えられる選手に」と翻意し、再び歩き出した４年間だった。「葛藤はあったが、また１つ違う自分を見せられた瞬間だったかな」と話す。

悪夢を乗り越え、たどり着いた４度目の五輪。１６日（日本時間）の個人ラーヒルがラストダンスとなる。「今日だけはこの余韻に浸らせてください。オリンピックっていいなぁ」。４年間の壮大なリベンジ物語は、何よりも尊い勲章をつかんで完結した。（松末 守司）