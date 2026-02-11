◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日)

鍵山優真選手がフリースケーティング(FS)に向けちょっとした秘密を明かしました。

ショートプログラム(SP)を終えた日本時間11日、日本スケート連盟が鍵山選手の動画を投稿。そのコメント欄には「個人戦男子ショートプログラムを終えて*ネタバレ注意」と記されていました。

動画内で鍵山選手はSPについて「すごい楽しかったです。アクセル体がキレキレすぎて回り過ぎちゃったんですけど、それ以外がしっかり出来たので無事に100点を超えることが出来て、妥当な点数だったんじゃないかと思うので満足してます」と感想を語ります。

「フリーも全力で頑張りたいと思います」とコメントした後、にやにやと笑顔を浮かべます。「そして・・・衣装もちょっと変わってるかもしれないからお楽しみにしておいてください。おやすみなさい」と締めました。

日本時間14日に行われる男子FSはどんな衣装で登場するのか、そしてメダル獲得なるか期待がかかります。