タレントの伊集院光（58）が10日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。あるお笑い芸人の凄さについて熱弁する場面があった。

「俺つぶやきに度肝抜かれたことあるんだけど」と切り出した伊集院。ゲストのお笑い芸人・つぶやきシロー（54）の“あるあるネタ”に触れつつ、「あるあるをやれるってことはいろんなとこに行って、いろんなものを見てないとできなくて。この人、映画館で映画見たこと生まれてから一度もない」と暴露し、「凄くない?映画的なあるあるも言うのに」と続けた。

つぶやきは「そんなに言えないですよ」と謙そん。昔のネタで「デビュー当時は“（肘掛け）取り合いだね”って」と披露すると、スタジオからは感嘆の声が漏れた。伊集院は「あれ特許取ってたら大金持ちだよ」と語気を強めた。

「映画館というものをテレビで見たことあるから」とつぶやきが説明するも、「見たことない映画館のあるあるネタを作れるのもすげぇし」と絶賛。

つぶやきが映画館に行く必要性を感じないと語ると、「出たよ。で、自分で書いた小説を映画化してるんだよ」と再び暴露していた。