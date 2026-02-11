大相撲の小結王鵬（２５）＝大嶽＝が１１日、東京・両国国技館で開かれた大嶽部屋継承祝賀会に参加。春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）への誓いを新たにした。

昨年９月に大嶽親方（元幕内玉飛鳥）が継承し、“昭和の大横綱”大鵬が興した大鵬部屋の流れをくむ部屋の門出。同じ二所ノ関一門で理事を務める芝田山親方（元横綱大乃国）、高田川親方（元関脇安芸乃島）、佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）ら約３００人が祝った。

一時は先代師匠の熊ケ谷親方（元十両大竜）の師匠としての定年に伴い、閉鎖や合併の可能性があった部屋。大鵬さんの孫である王鵬は「部屋の若い衆と信頼関係を築くのがすごく早かったと思います。僕が言うようなことじゃないですけど、一番大事なのが信頼感だと思うので、部屋という集団としてすごくいい雰囲気だと思います」と師匠への信頼を口にした。

初場所は４勝にとどまった。「しっかり皆さんの応援に応えられるよう。頑張っていきたい」と巻き返しを誓った。三役復帰、大関昇進が期待される部屋頭は「今は相撲の感覚が戻ってきている。このまま続けていけたら。負け越したからではなく、常に全部勝つ気で全力で準備しています」と先を見据えた。相撲を取る稽古を再開しており、状態への手応えを感じているという。