ファミマのアパレルブランド、今なら一部商品が半額。冬向け高機能ウェアなどがお得な「クリアランスセール」は28日まで。

ファミリーマートが「いい素材、いい技術、いいデザイン。」をコンセプトに展開している、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」を"半額"でゲットするチャンスです。

2026年2月3日から28日までの期間、一部商品が半額で買える「クリアランスセール」が開催されています。

赤いシールが目印

セール対象商品は、発熱・保温の機能を持つボディウェア「REHEAT」、厚手の生地でアウターとしても使える「コットンカーディガン（しろ、くろ）」、シンプルなデザインに耐久性・抗菌防臭効果なども持ち合わせる「ローゲージソックス（ホワイトモカ、ブラウンミックス）」など。

寒い季節に活躍する「コンビニエンスウェア」の一部商品が、今なら50％オフで購入できます。

対象商品には、「税込価格より50％OFF」と書かれた赤いシールが添付されています。

実施店舗は、全国のファミリーマート約1万6400店です。

なお、店舗によってはセール商品の取り扱いがない場合もあります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）