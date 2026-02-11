おととし７月の記録的な大雨で被害を受けた山形県酒田市大沢地区で、災害の教訓や復旧・復興に向けた動きを伝え、地域の魅力も発信する視察研修プログラムが始まりました。

【写真を見る】大雨被害の復興を後押し 酒田市の災害復旧現場視察を事業化

ＣＯＣＯＳＴＯ・阿部彩人代表「地域の経済的な復興支援にもつながるこれからの新しい防災『防災ツーリズム』として大沢地区の復興に向けた歩みや活動を現地で学んでいただく企画を提案します」

このプログラムを立ち上げた阿部彩人さんは発災当時から酒田市大沢地区を中心に

被害の様子や復旧・復興の様子を記録しています。

その活動の中で様々な地域団体からの依頼で視察の受け入れを行ってきました。

■災害復旧現場を見てもらい、学び、復旧の後押しに

今回のプログラムはこうした視察の受け入れを事業化するもので、現状を広く知ってもらうとともに、収益の一部を地域の復興の資金に充てることが目的です。

参加者は、被災直後に孤立した集落の様子や復旧作業の様子などを阿部さんが記録した映像などで振り返ります。また、地元住民が地域を案内しながら当時の記憶と思いを話します。





料金は参加者３０人までは１団体３万３０００円で、希望者は「じゅんさい採り」や「大沢『大』文字の山登り体験」も行うことができるということです。

■この事業への思いは

ＣＯＣＯＳＴＯ・阿部彩人 代表

「これまで復旧復興に向けて協力しながら活動してきた取り組みなどをぜひ多くの人に伝えたい。大沢地区に来ていただいて、これから大沢地区とのつながりを深めていただきながら、新たなつながりに発展するといいのかなと」

当時の記録と住民の記憶を次世代への教訓として継承しながら地域の観光資源を発信する今回の取り組み。申し込みはウェブサイトなどから受け付けているということです。