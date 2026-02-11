TOOBOE、人気アニメやドラマの主題歌を多数収録したアルバム『EVER GREEN』をリリース！ツアー“裏ファイナル”開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOOBOEのメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』が、2月11日にリリース。同時に4月に開催する全国ツアーの“裏ファイナル”の開催も発表された。

■タイトルどおり、時代を超えて色褪せない楽曲揃いの1枚に

『EVER GREEN』は、OpeningとEndingのSEを含む全20曲を収録した本アルバム。日本テレビ系にて全国放送中のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマ「GUN POWDER」はもちろん、TVアニメ『光が死んだ夏』のED主題歌「あなたはかいぶつ」、MBSドラマ特区『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』ED主題歌「きれぇごと」など人気楽曲を多数収録。タイトルに冠した“常緑”が意味するように、時代を超えて色褪せない聴き応え抜群の楽曲揃いの一枚となった。

さらに、4月に開催する全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（読み：ひきがねはしせん）～」の“裏ファイナル”を、5月17日に東京・Veats Shibuyaにて実施することも決定。『EVER GREEN』のCDに封入されているチラシに記載されたシリアルコードで、チケット先行購入権（先行チケット限定特典：バックステージパス レプリカ付）の抽選に応募できる。

なお、全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』の本編のチケットも発売中。2月23日23時59分まで、ぴあ独占先行を受付中だ。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

ALBUM『EVER GREEN』

■ライブ情報

『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』

04/11（土）愛知・Electric Lady Land

04/12（日）大阪・BIGCAT

04/17（金）福岡・DRUM Be-1

04/24（金）東京・Zepp DiverCity(Tokyo)

『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～裏ファイナル』

05/17（日）東京・Veats Shibuya

■【画像】TOOBOE『EVER GREEN』ジャケット 他

完全生産限定盤付属の“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ