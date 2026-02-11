中国の科学者、都市の夜間照明が住民のメンタルに与える影響を明らかに

北京師範大学地理科学学部の陳子悦教授が率いる研究チームはこのほど、都市部の夜間照明と住民の感情表現との間にある複雑な非線形の関係を系統的に解析しました。

研究によると、青色光（ブルーライト）にさらされると負のメンタルリスクが著しく増加する一方、適度な緑色光にさらされた場合はポジティブな感情を高めるのに役立つことが分かりました。同研究は単に明るさを下げただけでは光による公害を軽減することはできないという限界を示し、色温度を最適化することでメンタルリスクを大幅に低減する科学的なアプローチを提案しており、世界の都市照明計画、公共のメンタルヘルスの改善、持続可能な開発目標の達成にとって重要な科学的根拠を提供しています。これに関する研究成果をまとめた論文はこのほど、「ネイチャー」誌の姉妹誌「ネイチャー・シティーズ」に掲載されました。

研究チームは中国初となる高解像度の「夜間照明によるメンタルリスクマップ」も作成しました。その結果、メンタルリスクの空間分布は極めて不均衡で、中国東部の人口密集都市と都市部のビジネス中心エリアにリスクが高まる一方、暖色系の街灯を使用している郊外のリスクは相対的に低いことが示されました。

研究では、明るさと色温度を協調的に最適化し、特に青色光の成分を減らすことで、ほとんどの都市部エリアを「メンタルに優しい」照明環境に変えることができると予測しています。（提供/CRI）