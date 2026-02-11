巨人のドラフト1位左腕の快投に、ライバル球団の007が警戒度を軒並みアップさせた。

社会人No.1左腕の呼び声が高いドラフト1位の竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）が11日、宮崎キャンプで初めて行われた紅白戦に登板。1回を打者3人で抑え、2三振を奪う好投を披露した。

白組の4番手として6回にマウンドへ。2番・佐々木を147キロの直球で空振り三振に仕留めると、続く岸田は捕邪飛。

最後は次世代のスター候補である4番・石塚から、外角の127キロのチェンジアップで空振り三振を奪った。

この投球に、昨季リーグVの阪神・嶋田宗彦スコアラーは「マウンドさばきが良くて、雰囲気を持っている」と改めて高評価。

特に注目したのは1死から岸田を迎えた場面で、2ボールと不利なカウントにしながら打ち取ったことに「2ボールになっても落ち着いてピッチングをしていた」と話した。

また、広島の岩本貴浩スコアラーは「（ボールに）強さ、切れがあった。（前回のライブBPから）もっと状態を上げてきて、怖い存在だなと感じた」と警戒感を強めた。