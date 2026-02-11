大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは10日（水）、14日（土）と15日（日）に行われるSVリーグ男子第14節の広島サンダーズ戦で、ポストカードをプレゼントすると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『BLUTEON FASHION WEEK -SWEET-』として行われる今節は、男子プロバスケットボールリーグのBリーグに所属する大阪エヴェッサとの共創開催。そんな今節において、場内外の飲食店で1会計あたり税込1,500円以上購入した方へ2日間限定の「大阪エヴェッサ×大阪ブルテオン FASHION WEEKポストカード」をプレゼントするとしている。ポストカードは全2種で、どちらも片面は大阪エヴェッサの選手、もう片面は大阪Ｂの選手が登場するデザインとなっている。

対象店舗は試合会場にある場内外すべての店舗。大阪Ｂの来場者分は9:30から、大阪エヴェッサの来場者分は15:00から配布が開始される。なお、各店舗なくなり次第終了するとしている。

また、当日は場内コンコースの「おおきにコーヒー」にて、共創開催限定の大阪Ｂコラボドリンク「おおきにブルーレモネードソーダ」が税込700円で販売される。